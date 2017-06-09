(جيش الإسلام) يحرر 4 نساء من سجون النظام

وليد الأشقر: كلنا شركاء

أعلن جيش الإسلام أمس الخميس 8 حزيران/يونيو، عن إجراء عملية تبادل أسرى مع قوات النظام في غوطة دمشق الشرقية، تم بموجبها إطلاق سراح أربعة نسوةٍ كنّ معتقلاتٍ في سجون النظام.

وأفاد ناشطون بأن عملية التبادل التي جرت في الغوطة الشرقية، أطلق خلالها جيش الإسلام سراح أربعة نسوةٍ وطفلٌ من موقوفي منطقة عدرا العمالية، مقابل الإفراج عن أربعة نسوةٍ من سجون النظام، من بنات الغوطة الشرقية.

ونشر جيش الإسلام صوراً لعملية التبادل، يظهر فيها نسوةٌ وطفلٌ يصعدون في سيارةٍ للهلال الأحمر، وأخرى يظهر فيها نسوةٌ ينزلن من سيارة للهلال الأحمر، ما يشير إلى أن العملية تمت بوساطة أو تسهيل من الهلال الأحمر.

وكان جيش الإسلام أجرى في أيار/مايو الماضي عملية تبادل مماثلة معتقلين مع قوات النظام، جرت جنوبي العاصمة دمشق بوساطة من وجهاء من بلدة يلدا.

وأدت العملية حينها إلى إطلاق سراح 4 معتقلات في سجون النظام مقابل تسليم أحد العملاء للجبهة الشعبية – القيادة العامة (التي يقودها أحمد جبريل).