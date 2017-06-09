عناصر (داعش) يضحّون بالمدنيين ليتواروا عن طائرات التحالف

مراد الأحمد: كلنا شركاء

بدأ عناصر تنظيم “داعش” بابتداع العديد من الخطط والأساليب في محاولةٍ منهم للهروب والتخفي من رصد مقاتلات التحالف الدولي لهم أثناء تنقلهم في دير الزور.

وبدأ أغلب عناصر التنظيم يتنقلون بدراجات نارية بدلاً من التنقل بواسطة آليات كبيرة، رغبةً منهم في تضليل طائرات التحالف و إيهامهم بأنهم مدنيون.

ولجأ الكثير من عناصر “داعش” إلى ممارسة طرق “شيطانية” لإبعاد خطر مقاتلات التحالف عن استهداف سياراتهم أثناء توقفها، حيث يضعون آلياتهم بعيداً عن أماكن تواجدهم، وحين عودتهم إلى منازلهم يضعونها بجانب منزل أحد أبناء الحي بعيداً عن منازلهم.

وقال “أبو فراس” أحد أبناء ريف دير الزور، لـ (كلنا شركاء)، إن ما يتبعه التنظيم من محاولات لتضليل طائرات التحالف الدولي، يعرّض الأهالي المدنيين للخطر المحدق من خلال نشر مقرات التنظيم بين المنازل والأحياء السكنية، ووضع آلياته بالقرب من منازل المدنيين، وسقف الأسواق المدنية، الأمر الذي يجعلها عرضة للاستهداف.

وأشار “أبو فراس” إلى أن “التنظيم لا يكترث مطلقاً بحياة المدنيين ومصيرهم، بل كل ما يرغب فيه هو درء الموت عن مقاتليه”.