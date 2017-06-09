(غضب الفرات) تسيطر على أول أحياء الرقة وتدخل آخر

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت الميليشيات الكردية المشاركة في حملة (غضب الفرات)، صباح اليوم الجمعة (9 حزيران/يونيو) دخولها حي صباحية غربي مدينة الرقة، بعد سيطرتها على كامل حي المشلب شرقي المدينة، بعد أيام على بدء معركة السيطرة على المدينة وطرد تنظيم “داعش” منها.

وأفادت وكالة أنباء “هاوار” المقربة من الميليشيات الكردية، بأن ميليشيات سوريا الديمقراطية سيطرت صباح اليوم على كامل حي المشلب، بعد اشتباكات مع تنظيم “داعش” أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 من عناصر التنظيم.

وأضافت بأن (سوريا الديمقراطية) في الجبهة الغربية لمدينة الرقة دخلت صباح اليوم حي صباحية، حيث تدور اشتباكات عنيفة مع تنظيم “داعش” في الحي.

وشهدت الجبهة الغربية لمدينة الرقة ليلة أمس اشتباكات عنيفة، وفي ساحة جزرة حاول تنظيم “داعش” شن هجوم على نقاط تمركز (سوريا الديمقراطية) بالعربات المفخخة، “وتمكن المقاتلين من تدمير عربتين مفخختين، ومن ثم عثر المقاتلين على معمل لإعداد العربات المفخخة في الساحة ذاتها، وقاموا بتدميرها”، بحسب الوكالة.

وأشار المصدر إلى أن (سوريا الديمقراطية) سيطرت في الجهة الشمالية الغربية من مدينة الطبقة على قريتي أبو عاصي والمشيرفة، وصوامع القمح القريبة من قرية المشيرفة، حيث تقع قرية أبو عاصي على بعد 18 كيلومتر شمال غرب الطبقة، والمشيرفة 17 كيلو متر.

وأفاد ناشطو حملة “الرقة تذبح بصمت” إلى انشقاق 5 عناصر من تنظيم “داعش” ممن يسمون بالمهاجرين “آسيويون” ووصولهم إلى مناطق سيطرة الميليشيات الكردية.

وفي الأثناء، يستمر القصف العنيف على أحياء مدينة الرقة من قبل الميليشيات الكردية وطائرات التحالف الدولي التي أمطرت المدينة بعشرات الغارات الجوية بالفوسفور الأبيض، مخلفة قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.