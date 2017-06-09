حكومة النظام تفشل في إنارة شوارع حلب بالكهرباء وتستعين بالطاقة الشمسية

زياد عدوان: كلنا شركاء

بعد فشل وزارة الكهرباء في حكومة النظام بتوفير الطاقة الكهربائية لإنارة الشوارع الرئيسية، والطرق والأسواق في مدينة حلب، لجأت مؤخراً الإدارة العامة في وزارة الكهرباء لإنارتها بالطاقة الشمسية، نتيجة فشلها باستجرار كابلات كهربائية لتغذية أبراج الكهرباء الخاصة بالشوارع والطرقات.

وتمت إنارة التقاطعات والشوارع الحيوية قرب الأفرع الأمنية بعشرات الأضواء الليزرية، والتي يتم شحنها عبر الطاقة الشمسية، وبدأت عملية إضاءة الشوارع الرئيسية والأسواق في المدينة عقب عمليات السرقة المتكررة والتي يقوم بها عناصر الشبيحة والميليشيات الموالية للنظام.

واشتكى العديد من المدنيين من عدم وجود إنارة ليلية في الشوارع الرئيسية والأزقة، معبرين عن استيائهم وخيبة أملهم تجاه الوعود التي قطعها محافظ حلب، حسين دياب، حول تحسين الواقع المعيشي في مدينة حلب، معتبرين تلك الوعود ليست سوى كلام، وطالب تجار المدينة من عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة حلب “سامي حلاق” بضرورة توفير إنارة للأسواق والمحلات التجارية وتأمين حراسة ليلية مشددة لتلك الأسواق.

وتمكنت دائرة الإنارة العامة في مدينة حلب من إنارة دوار جامع الغزالي ودوار الطب العربي بالإضافة إلى إنارة دوار الفيض بالطاقة الشمسية، فيما يتواصل عمل الدائرة لإنارة جميع الطرقات والشوارع الرئيسية والأسواق بعد موجة الاستياء والغضب لدى التجار والمدنيين، نتيجة انتشار السرقات للمحلات التجارية وللبيوت بسبب عدم وجود إنارة ليلية في المدينة.