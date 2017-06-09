الثوار يسيطرون على تل مسيطمة شرق دمشق

وليد الأشقر: كلنا شركاء

أعلنت كتائب الثوار اليوم الجمعة (9 حزيران/يونيو)، سيطرتها على تل مسيطمة في ريف دمشق الشرقي، بعد معارك عنيفة مع قوات النظام والميليشيات الإيرانية، تكبدت خلالها الأخيرة العشرات من عناصرها بين قتيلٍ وجريحٍ وأسير.

وأفاد جيش أسود الشرقية، بأن عناصره وبالاشتراك مع قوات أحمد العبدو، وضمن معركة (الأرض لنا)، سيطروا اليوم على تل مسيطمة غرب بئر القصب في ريف دمشق الشرقي، بعد اشتباكات عنيفة مع المليشيات الإيرانية وقوات النظام.

وأكد المصدر مقتل العشرات من عناصر المليشيات الطائفية، بينهم ضابط برتبة عميد، إضافة إلى أسر عدد آخر من العناصر.

ونعت صفحة “شهداء طرطوس مصدر العز والفخار”، الموالية، صباح اليوم أحد عناصر قوات النظام ويدعى “علي نمر محمد”، من قرية بقعو التابعة لدريكيش، وأشارت إلى أنه لقي مصرعه في المواجهات مع كتائب الثوار في ريف السويداء الشرقي.

كما نعت الصفحة أمس الملازم أول “ضاحي نديم يوسف”، ابن قرية بيت خميس التابعة لدريكيش أيضاً، وقالت إنه قُتل جراء غارة للتحالف الدولي على البادية السورية.

وكانت الميليشيات الإيرانية أحرزت أمس تقدماً على كتائب الثوار في ريف السويداء الشرقي، وقال الناشط سامي الأحمد لـ (كلنا شركاء)، إن قوات النظام والميليشيات الإيرانية سيطرت على مجموعة من النقاط شرق السويداء أمس، وهي (تل دكوة ـ تل الدخان ـ تل أبو النياص ـ تل الإبل).

ومن جهته، قال “رايان ديلون” المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة تنظيم “داعش”، في تغريدات نشرها على “تويتر” أمس، إن طائرات التحالف استهدفت عربتين لقوات موالية للنظام السوري، قال إنهما شكلتا خطراً على قوات التحالف، قرب قاعدة التنف الحدودية.