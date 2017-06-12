تركيا توافق على فتح معبر (باب السلامة) أمام السوريين لقضاء إجازة العيد

سعيد جودت: كلنا شركاء

أكدت “قوات الشرطة والأمن العام الوطني” العاملة في ريف حلب الشمالي، أن الحكومة التركية وافقت اليوم الجمعة (9 حزيران/يونيو)، على فتح معبر باب السلامة للسوريين في تركيا الراغبين في قضاء إجازة العيد في سوريا.

ونشرت صفحة “قوات الشرطة والأمن العام الوطني” على “فيسبوك” تدوينة جاء فيها: “بعد عدة اجتماعات مكثفة من قبل قيادة الشرطة والأمن العام الوطني مع الأخوة في الجانب التركي، سيتم بعون الله افتتاح معبر باب السلامة لقضاء إجازة العيد بالنسبة للإخوة المقيمين في تركيا”.

ورجّح ناشطون أن يتم افتتاح المعبر خلال الأيام القليلة الماضية، بعد نحو عامين على إغلاقه بسبب المعارك الدائرة في المنطقة.

وكانت قد أعلنت إدارة الجانب السوري من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، نهاية أيار/مايو، عن بدء العمل بنظام إجازة العيد اعتباراً من الأول من حزيران، ويستمر حتى نهاية شهر أيلول، لتكون مدة الخروج إلى سوريا أربعة أشهرٍ للمرة الأولى.