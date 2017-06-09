إصابة 3 لاعبين في نادي الاتحاد بإطلاق نارٍ في حلب

سعيد جودت: كلنا شركاء

أكدت مصادر إعلامٍ مواليةٍ، اليوم الجمعة (9 حزيران/يونيو)، تأجيل مباراة الاتحاد مع الوثبة التي كانت من المقرر أن تقام اليوم، وذلك على خلفية إطلاق نارٍ على لاعبي فريق الاتحاد، سقط جراءه ثلاثة جرحى.

وقال الإعلامي في التلفزيون السوري (شادي حلوة)، في تدوينة على صفحته في “فيسبوك”، إن ثلاثة لاعبين من نادي الاتحاد أصيبوا بجروح، جرّاء إطلاق النار عليهم من قبل المدعو (ي.م)، قبل موعد مباراتهم بساعتين في منطقة المحافظة بمدينة حلب.

وأضاف حلوة بأن فرع أمن الدولة ألقى القبض على مطلق النار، فيما باشرت قوى الأمن الداخلي تحقيقاً موسّعاً بالحادثة .

واللاعبين الذين أصيبوا جراء إطلاق النار هم (يوسف أصيل – أحمد الأحمد نوري – عبد اللطيف سلقيني)، ونشر موالون صوراً لهم وهم على أسرة المستشفى.

وأوضح حلوة في تدوينة أخرى أن مطلق النار على لاعبي نادي الاتحاد يدعى “محمود إبراهيم معراوي”، مؤكداً مجدداً أنه في قبضة فرع أمن الدولة.

ورداً على سؤال أحد المعلقين “مو كان (ي.م) شلون صار محمود معراوي”، أجاب حلوة “خطأ مطبعي لاتواخذنا”، في حين لم يرد أي توضيح حتى الآن عن سبب إطلاق النار، وسبب حيازة “معراوي” السلاح في مدينة تنتشر وتسيطر عليها قوات النظام وميليشياته إضافة إلى الشرطة العسكرية الروسية، ما يرجّح أن يكون الفاعل أحد شبيحة النظام.

وكانت قد نشرت وكالة “روسيا اليوم” نهاية أيار/مايو لقطات تظهر قيام مجموعات من الشرطة العسكرية الروسية بتأمين مباراة لكرة القدم بمدينة حلب، جمعت ناديي الاتحاد والجيش على أحد الملاعب الصغيرة في المدينة بحضور بضع العشرات من مشجعي نادي الاتحاد.