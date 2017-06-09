شاهين الأحمد: كلنا شركاء

خرجت مظاهرةٌ في مدينة معرة النعمان، اليوم بعد صلاة الجمعة (9 حزيران/يونيو)، احتجاجاً على سيطرة هيئة تحرير الشام على مقار الفرقة (13) في المدينة، وفرقتها الهيئة بالرّصاص الحي.

وانطلقت المظاهرة في شارع الكورنيش وسط المدينة، ووصلت إلى حاجز للهيئة قرب مسجد السروجي، واجتمع فيها المئات وكان من بينهم نساء، وطالب المتظاهرون بخروج الهيئة من مدينة معرة النعمان، كما طالبوها بالخروج من المقرات التي استولت عليها أمس.

وردّد المتظاهرون شعارات تطالب بوقف هجوم الهيئة على مقرات الفرقة (13)، ووصفوا عناصر الهيئة بالشبّيحة، وعند اقتراب المتظاهرون من أحد حواجز الهيئة قرب مسجد السروجي، بادر عناصر الهيئة بإطلاق النّار، ما تسببت بجرح مدنيين اثنين، وبعدها تدخل مدنيون، وطلبوا من المتظاهرين العودة إلى منازلهم.

تأتي هذه التّظاهرة بعد يوم من اقتحام هيئة تحرير الشام لمقرات كانت تابعة للفرقة (13)، حيث جرت مساء أمس اشتباكات مع عناصر من الفرقة (13) التابعة للجيش السوري الحر، وتسببت الاشتباكات بمقتل عناصر من الطرفين، ومن بينهم رئيس مخفر معرة النعمان المركزي العقيد “تيسير السّماحي” ومعاون قائد شرطة إدلب الحرة، كما تسببت الاشتباكات بمقتل مدنيين.

ما بين اتهام هنا واتهام هناك، يزداد تخبط الفصائل الثّورية في الشّمال السّوري، تزامناً مع الهدنة التي شملت المنطقة، والتي غابت فيها طائرات الرّوس وطيران النظام، ولكن الدماء لم تغب عنها.

(تحرير الشام) تفرّق بالقوة مظاهرةً مناهضةً لها في معرة النعمان

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