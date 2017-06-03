أوقع أربعة جرحى… شبّيحٌ يهاجم لاعبي الاتحاد بالسلاح الأبيض والناري

رشا دالاتي: كلنا شركاء

انتهت ملاسنةٌ كلاميةٌ وقعت في حلب بين لاعبين من نادي الاتحاد لكرة القدم وشبيحٍ في المدينة، بسحب سلاح الشبيح على اللاعبين وطعن أربعةٍ منهم، أحدهم إصابته خطرة.

ولفت مصدر موالٍ للنظام إلى أن اللاعبين حسام العمر وعبد اللطيف سلقيني أصيبا اليوم الجمعة، بطعنة سكين الشبيح، فيما أصيب بطلق ناري اللاعبين يوسف أصيل ومحمد الأحمد، موضحاً أن اللاعب محمد الأحمد إصابته خطيرة بعض الشيء.

ووقعت الحادثة بين الشبيح ولاعبي الاتحاد الحلبي بعد اتهام الأول لهم بإزعاجه حين كانوا في منزل أحد اللاعبين، فحدثت ملاسنة بينهم، فقام الشخص بطعن لاعبين بسكينه ثم أطلق النار من بندقيته على لاعبين آخرين.

وأشار المصدر إلى أن الشخص المعتدي هرب قبل أن تلقي القبض عليه عناصر من فرع أمن الدولة القريب.

وعلى إثر الحادثة تأجلت مباراة ناديي الوثبة والاتحاد ضمن مباريات الدوري السوري لكرة القدم، بعد موافقة نادي الوثبة على طلب نادي الاتحاد الذي أصيب عدد من لاعبيه بأعيرة نارية وطعنا بالسكاكين.