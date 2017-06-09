ناشطون: سلطات النظام تفتح الطريق إلى حي برزة الدمشقي

معتصم الطويل: كلنا شركاء

قال ناشطون في مدينة دمشق إن سلطات النظام أعادت مساء اليوم الجمعة، فتح الطريق الرئيس الواصل بين حي برزة شرقي دمشق وبقية أحياء العاصمة، وذلك للمرة الأولى منذ أربعة أشهر شهدت دخول الحي في تسوية مع النظام.

وأوضح ناشطو شبكة “صوت العاصمة” في وقت سابقٍ صباح اليوم الجمعة أن قوات النظام والميليشيات الموالية أنهت عمليات إزالة المتاريس الترابية من اتوستراد حاميش المؤدي إلى حي برزة الدمشقي بعد أربعة أشهر تقريباً على إغلاق الطريق بين وأحياء مدينة دمشق، وذلك تمهيداً لفتح الطريق أمام المدنيين والسيارات بعد إنهاء ملف حي برزة وخضوعها لتسوية مع النظام.

وكان وفد جيش النظام دخل قبل أيام حي برزة بالتنسيق مع لجنة المصالحة لتفقد المقرات والنقاط الخاصة بكتائب الثوار. ورفعوا صورة لبشار الأسد وعلمه عند مدخل الحي من جهة جامع السلام في نفس اليوم.