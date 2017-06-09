مجدداً… التحالف الدولي يدمّر رتلاً للميليشيات الإيرانية في البادية

إياس العمر: كلنا شركاء

استهدف التحالف الدولي مساء اليوم الجمعة 9 حزيران/يونيو، رتلاً لقوات النظام والميلشيات الإيرانية الموالية له في منطقة (الزكف) التي تبعد 70 عن معبر (التنف) الحدودي مع العراق.

وقال “سعيد سيف” الناطق باسم تجمع (الشهيد أحمد العبدو) لـ “كلنا شركاء” إن طيران التحالف الدولي استهدف بعدة غارات رتلاً لقوات النظام في المنطقة مشيراً إلى أنه الاستهداف الرابع من نوعه خلال الأيام الماضية.

وأوضح سيف أن الاستهداف لرتل قوات النظام والميلشيات الموالية جاء عقب استهداف طائرة مسيرة يوم أمس لمعسكر لكتائب الثوار في المنطقة قبل أن يسقطها “مغاوير الثورة” بنيران المضادات الأرضية، على حد قوله، فيما علمت “كلنا شركاء” أن طيران التحالف الدولي هو من أسقط الطائرة المسيرة.

بدوره، قال البراء فارس الناطق الإعلامي باسم جيش (مغاوير الثورة) قال لـ “كلنا شركاء” إن الرتل المؤلف من أكثر من 30 سيارة يتبع للميلشيات الإيرانية وكان يحاول الاقتراب من منقطة (الزقف) لجمع حطام الطائرة الإيرانية التي سقطت بالأمس، وأكد أن التحالف الدولي وجه إنذارات للرتل بعدم الاقتراب، ولكن دون جدوى.

وأضاف أن التحالف الدولي تعامل مع الرتل عقب اقترابه من المنطقة لأنه يشكل خطراً على كتائب الثوار في المنطقة.

مصادر في المنطقة أكدت أن استهداف التحالف الدولي أسفر عن تدمير أكثر من 30 سيارة لقوات النظام والميلشيات الموالية له، وبأنه أتى عقب توجيه عشرات الإنذارات من قبل التحالف الدولي لقوات النظام و حلفائه بالابتعاد مسافة 90 كيلومتراً عن معبر التنف الحدودي مع العراق.