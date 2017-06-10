ملف مصالحة (برزة) انتهى… النظام يُدخل المواد الغذائية إلى شرقي العاصمة

محمد كساح: كلنا شركاء

أعادت قوات النظام أمس الجمعة فتح معبر برزة نحو دمشق بشكل نظامي وعاد الطريق كما كان في السابق قبل الحملة العسكرية على أحياء شرقي دمشق في حين دخلت مواد غذائية لأول مرة عقب إغلاق المعبر بداية العام الحالي.

وتحدث مصدر خاص لـ (كلنا شركاء) عن تنظيف الشارع المؤدي من التل إلى الحي وإزالة السواتر فجر الجمعة ليتم السماح بدخول وخروج المارة والسيارات عصراً.

وقال المصدر إن النظام أدخل لأول مرة سيارات محملة بالمواد الغذائية إلى الحي بعد حظرها خلال الأشهر السابقة في حين تحدثت مواقع موالية عن اقتراب دخول أكثر من 20 قافلة تحمل المواد الغذائية التي ستقدم إلى الأهالي كما عادت الكثير من الخدمات ومؤسسات الدولة إلى العمل للحي بعد تسويته.

في الأثناء قالت منظمة الهلال الأحمر السوري إنها أدخلت 24 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية (5000 سلة غذائية مقدمة من برنامج الغذاء العالمي و 5000 سلة معلبات غذائية مقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى منطقة برزة).

وكان النظام أغلق معبر برزة في 19 شباط الماضي، تزامناً مع حملة عسكرية على الأحياء الشرقية انتهت بإخلاء القابون وتشرين وتهجير أربع دفعات من حي برزة وتسوية أوضاع من تبقى في الحي.

ويعيش في برزة قرابة 40 ألف نسمة وفق إحصائية قدمها نشطاء كانوا داخل الحي.

ولم يتسن لـ (كلنا شركاء) الحصول على نصٍ واضحٍ ومكتوبٍ للمصالحة في حي برزة، بينما أشار مصدرنا إلى أن الاتفاق كان شفوياً.

وقالت شبكة صوت العاصمة المعارضة إن وفدا من جيش النظام بالتنسيق مع لجنة المصالحة دخل حي برزة قبل أيام لتفقد المقرات والنقاط التي كانت تسيطر عليها فصائل المعارضة المسلحة، وقامت وحدات الهندسة التابعة لجيش النظام بتفكيك عشرات الألغام والعثور على عدة أنفاق بحسب ما نشر التلفزيون الرسمي في تقرير له، كما تم رفع صورة رأس النظام السوري وعلمه عند مدخل الحي من جهة جامع السلام في نفس اليوم.

وتابعت الشبكة أن فصائل حي برزة سلمت النظام قبل أسبوعين عشرات الأسرى الذين كانوا في سجون الفصائل ضمن شروط التسوية التي خضع لها الحي.

وقال مصدرنا إن حشودا من جيش النظام تجمعت الآن بالقرب من حاجز السلام المؤدي إلى الحي.