(يونيسيف): مقتل 25 طفلا ومحاصرة 40 ألف آخرين باشتباكات بالرقة السورية

80 ألف طفل هُجّروا من مناطقهم نتيجة الاشتباكات الدائرة في الرقة

كلنا شركاء: بيرام ألتوغ/ الأناضول

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” اليوم الجمعة، مقتل 25 طفلا وإصابة آخرين، نتيجة اشتداد المعارك في محافظة الرقة شمالي سوريا، وبقاء أكثر من 40 ألف آخرين محاصرين في خط الاشتباكات.

وقال المتحدث باسم “يونيسف” كريستوف بوليراك، في مؤتمر صحفي عقده في مكتب الأمم المتحدة في جنيف إن “العنف الشديد في الرقة يهدد حياة أكثر من 40 ألف طفل محاصر في ظروف خطيرة للغاية”.

وأضاف أنهم يتلقون تقارير مثيرة للقلق من المنطقة، مشيرًا إلى أنه قتل على الأقل 25 طفلا في الرقة وأصيب آخرون، دون تحديد اليوم أو المدة التي قتلوا خلالها.

ولفت إلى أن 80 ألف طفل هُجّروا من مناطقهم نتيجة الاشتباكات الدائرة في الرقة، داعيا إلى إجلاء الأطفال من المحافظة بشكل آمن.

ورفض بوليرات، الإجابة على سؤال حول كيفية مقتل الأطفال الـ25.

من جهته قال ينس لاركة، متحدث مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن المعلومات التي وصلت إليهم تفيد بوجود 200 ألف شخص محاصر في المنطقة.

وأكد لاركة، في تصريحات له، على أن المدنيين لا يستطيعون الوصول إلى المساعدات الإنسانية وأن أكثر من 440 مدنيّ تضرروا من العملية العسكرية ضد تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأمس الأول الأربعاء، أعلن التحالف الدولي لمكافحة تنظيم “داعش”، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، أن ما تسمى بـ”قوات سوريا الديمقراطية” و”التحالف العربي السوري” المنضوي تحت لوائها بدأت، عملية السيطرة على مدينة الرقة شمالي سوريا من “داعش”.

فيما تحدثت مصادر محلية في الرقة، اليوم الجمعة، عن مقتل 45 شخصا جراء استهداف التحالف أحياء في مركز الرقة بقنابل الفوسفور الأبيض، خلال الـ 48 الساعة الأخيرة، دون تفاصيل عن القتلى وهوياتهم.