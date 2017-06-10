الثوار كذّبوا الرواية… قوات النظام تعلن عن وصولها الحدود العراقية لأول مرة

إياس العمر: كلنا شركاء

أعلنت قوات النظام مساء الجمعة عن وصولها إلى الحدود السورية العراقية لأول مرة منذ سنوات.

ونشرت وكالة أنباء النظام (سانا) بياناً أكدت فيه الوصول إلى الحدود السورية العراقية، جاء فيه أن “وحدات الجيش العربي السوري تصل إلى الحدود السورية العراقية شمال شرق التنف في عمق البادية السورية بعد القضاء على تجمعات داعش في المنطقة”.

في المقابل، قال مدير المكتب الإعلامي لتجمع (الشهيد أحمد العبدو) لـ “كلنا شركاء” إن قوات النظام والميلشيات الموالية له تقدمت من محور (تل غراب) شمال شرق معبر (التنف)، مؤكداً أنها ما تزال تبعد مسافة 45 كيلومتراً عن الحدود، ولم تصل إلى الحدود العراقية السورية.

وأكد أيضاً عدم وجود عناصر تنظيم (داعش) في المنطقة وأن كتائب الثوار هي من تسيطر عليها.

ولفت مدير المكتب الإعلامي إلى أن قوات النظام والميليشيات الموالية له يحاولون الوصول إلى الحدود العراقية السورية والمثلث الحدودي العراقي السوري الأردني منذ أكثر من شهر.