(غضب الفرات) تتقدم في الرقة والتحالف يمطر المدينة بالفوسفور والمنشورات

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت الميليشيات الكردية المشاركة في عملية (غضب الفرات)، صباح اليوم السبت (10 حزيران/يونيو)، دخولها حي الرومانية غربي مدينة الرقة، عقب سيطرتها مساء أمس على حي السباهية، عقب معارك عنيفة مع تنظيم “داعش”.

وأفادت وكالة “هاوار” المقربة من الميليشيات الكردية، بأن ميليشيات سوريا الديمقراطية (قسد) دخلت صباح اليوم حي الرومانية في الجبهة الغربية لمدينة الرقة، وسط اشتباكات محتدمة في الحي.

وأضافت بأن عناصر التنظيم شنوا هجمات عن طريق الدراجات النارية المفخخة، وتدور اشتباكات عنيفة في الحي، قتل خلالها 21 عنصراً للتنظيم، واستولت (قسد) على كمية من الأسلحة والذخائر.

وسيطرت (قسد) مساء أمس على حي السباهية غربي الرقة، بعد معارك عنيفة، قالت (قسد) إنها أسفرت عن مقتل عدد من عناصر “داعش”، والاستيلاء على 3 أسلحة (بي كي سي)، و6 قذائف (آر بي جي)، وسلاح دوشكا عيار 23.5 مع العربة، بالإضافة إلى وقوع جثث 3 من عناصر التنظيم بيد عناصرها.

وأشارت مصادر إعلامٍ مقربةٍ من (قسد) إلى أن الأخيرة، وبعد سيطرتها على حي المشلب ومعمل السكر والفرقة 17، وصلت إلى صوامع مدينة الرقة الواقعة شمال شرق المدينة، مؤكدة محاصرتها بالكامل.

خسائر لـ (قسد) وقوات النظام

وأكد ناشطون سيطرة قوات النظام وميليشياته على بلدة دبسي عفنان في ريف الرقة الغربي، بعد انسحاب عناصر تنظيم “داعش” منها.

ومن جهته، أعلن تنظيم “داعش”، من خلال بيان للمكتب الإعلامي لولاية الرقة التابع له، مقتل 15 عنصراً من الميليشيات الكردية، و جنديين أمريكيين، في مواجهات شرقي وغربي الرقة.

وأكدت وكالة أعماق المقربة من التنظيم، مقتل 15 عنصراً من قوات النظام، وتدمير 4 آليات، إثر استهداف التنظيم تجمعاً لقوات النظام بعربة مفخخة، على أطراف قرية محمد ديب، جنوب بلدة مسكنة في ريف حلب الشرقي.

الفوسفور يضيء ليل الرقة

وشنّ طيران التحالف الدولي أكثر من 10 غارات بالفوسفور الأبيض على أحياء مدينة الرقة، استهدف بعضها مبنى حوض الفرات.

وقضى “محمود خلف العبود” مع زوجته وأولاده الثلاثة، نتيجة قصف منزلهم من قبل طائرات التحالف في مدينة الرقة، وهم نازحون من مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي.

وأشار ناشطو حملة “الرقة تذبح بصمت” إلى الشح الشديد في المواد الغذائية الأساسية والدواء في مدينة الرقة، نتيجة إغلاق المحلات والصيدليات والحصار المفروض على السكان.

منشورات استسلام

ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صوراً لمنشورات ألقاها طيران التحالف على مدينة الرقة أمس، دعا فيها من يريد الخروج من المدينة إلى التوجه إلى مواقع (قسد) بدون سلاح، رافعاً قطعة ملابس بيضاء كناية عن الاستسلام، قاطعة الوعود بتقديم المساعدة لكل من يريد الخروج.

ودعا منشور آخر من يريد الخروج من المدينة إلى التكتم على الأمر، و الاحتفاظ بالتذكرة، مضيفاً “بقاؤك قد يؤدي إلى هلاكك، ستسقط داعش ولا ينبغي أن تكون هناك عندما يحدث ذلك”.