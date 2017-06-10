لبنان.. الأشرفية تلغي حفل (جورج وسوف): استقباله إهانةٌ لنا

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تم إلغاء حفل “جورج وسوف” في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد الضغط على القائمين على المهرجانات من قبل مناصري الأحزاب المناهضة لنظام بشار الأسد.

وأفاد موقع “جنوبية” اللبناني بأن الحفل كان من المقرر أن يقام الأسبوع المقبل في منطقة الأشرفية في بيروت، إلا أن العديد من الأهالي رفضوا استقبال “وسوف”، بسبب ارتباطه بنظام بشار الأسد، وغنائه المتكرر له.

ونقلت قناة “الجديد” اللبنانية عن الأهالي قولهم إن هذا الحفل إهانة للمنطقة، وأشارت القناة إلى أنّ الوزير السابق “نقولا صحناوي” كان من بين الرافضين للحرب، إلا أنّ الأخير نفى ما نسب إليه معتبراً أنّها محاولة لتشويه سمعته.