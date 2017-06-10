(الأسايش) تعتقل شاباً من مستشفى (كوباني) بعد رميه بثلاث رصاصات

زياد عدوان: كلنا شركاء

اعتقلت ميليشيات الأسايش أمس الجمعة أحد المدنيين من مستشفى مدينة عين العرب “كوباني” شمال حلب، بعد أن أطلقت عليه النار خلال مروره على أحد حواجزها وسط المدينة.

وأصيب الشاب “بانكين مسلم” (30 عاما) برصاص عنصر من ميليشيا الأسايش، واستقرت ثلاث رصاصات في صدره، بسبب عدم التزامه وتوقف سيارته قرب الحاجز عند مدخل قرية “حلنج” بعد مروره بالعديد من الحواجز.

وتم إسعاف الشاب إلى مستشفى مدينة عين العرب (كوباني)، وقام عناصر من ميليشيات الأسايش باعتقاله وهو تحت تأثير البنج، ولم تجرى له العملية الجراحية لاستخراج الرصاصات الثلاثة من صدره.

واقتيد الشاب إلى إحدى المستشفيات الخاصة التابعة لميليشيا الأسايش وسط المدينة، وكانت حالته الصحية خطيرة، وقد يتسبب نقله من المستشفى واعتقاله بوفاته نتيجة النزيف الحاد الذي تعرض له إثر تلقيه الرصاصات في صدره.

وعلق عناصر من الأسايش على حالة إطلاق النار على سيارة الشاب بأنه لم يمتثل لأوامر عناصر الحاجز الذين طلبوا منه الوقوف جانبا، وظن الشاب بأن العناصر سمحوا له بالذهاب الأمر الذي استدعى عنصراً من ميليشيا الأسايش بإطلاق الرصاص على سيارته بعد قطعه نحو خمسين متراً عن الحاجز.

واعتبر العديد من المدنيين في مكان الحادثة أن تصرفات مليشيا الأسايش لا تفرق عن تصرفات الميليشيات الموالية للنظام والشبيحة، من خلال تعاملها مع المدنيين بطرق غير لائقة وغير أخلاقية، وابتزاز بعض عناصر ميليشيا الأسايش للمارة على الحواجز في مدينة عين العرب (كوباني) وسلبهم الأموال بعد توجيه حجج و تهم واهية لهم.

وشهدت مدينة عين العرب “كوباني” العديد من حالات القتل لمدنيين على الحواجز التابعة لميليشيا الأسايش، حيث سجلت خلال النصف الأول من هذا العام أكثر من سبع حالات قتل قضى خلالها العديد من المدنيين على تلك الحواجز، نتيجة إطلاق الرصاص على سيارات المدنيين المارين، بسبب عدم توقفهم على تلك الحواجز التي يحاول عناصرها ابتزاز الركاب.