المجلس الإسلامي السوري: اندماج الفصائل..السبيل الوحيد لوقف بغي (تحرير الشام)

فؤاد الصافي: كلنا شركاء

طالب المجلس الإسلامي السوري عناصر هيئة تحرير الشام بعدم إطاعة الأوامر في قتل “معصومي الدم والمال”، مؤكداً أن السبيل الوحيد لوقف بغيها هو اندماج الفصائل.

وأفاد بيان للمجلس الإسلامي السوري، نشره اليوم السبت (10 حزيران/يونيو) على موقعه الرسمي، بأن (تحرير الشام) ما زالت تمارس البغي و تحاول تبريره بذرائع مرفوضة، وتبيح لنفسها أن تعتقل وتستولي على الفصائل الأخرى ضاربة بالتحكيم والمحاكم الشرعية عرض الحائط، وما زالت تمارس “البلطجة” تحت اسم وشعار الجهاد.

وأشار المجلس إلى أن السبيل الوحيد أمام الفصائل الأخرى لوقف بغي (تحرير الشام) والاتحاد والاندماج، “وإلا فإن مسلسل البغي والابتلاع ومنطق التغلب سيطال الجميع”.

ودعا المجلس من خلال بيانه من انضم لهيئة تحرير الشام إلى تركها، مؤكداً أن في وجودهم إعانة لهم على الظلم والعدوان.

كما دعا المجلس أفراد (تحرير الشام) إلى عدم إطاعة الأوامر في قتل “معصومي الدماء والأموال”.