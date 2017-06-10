وعودٌ معسولةٌ من النظام لأهالي قرية إفرة شمالي وادي بردى

عبادة الشامي: كلنا شركاء

زار وفدٌ تابعٌ للنظام يوم الأربعاء الفائت قرية “إفرة” شمالي وادي بردى بريف دمشق، بهدف الاطلاع على حجم الدمار في البلدة التي تقع تحت سيطرة النظام منذ الحملة الأخيرة على وادي بردى.

وتحدث “أبو محمد البرداوي” مدير الهيئة الإعلامية في وادي بردى في تصريح لـ(كلنا شركاء) عن تواجد شخصيات بعثية وسياسية ضمن الوفد، مشيراً إلى أن من بين شخصيات الوفد “همام حيدر” أمين فرع حزب البعث بريف دمشق، ومحافظ ريف دمشق “علاء إبراهيم”.

وقال البرداوي إن الوفد وعد الأهالي بإعادة المياه والكهرباء والخدمات للقرية، بالإضافة لإعادة إعمار البنى التحتية، وتعويض الأهالي الذين تضررت ممتلكاتهم أثناء محاولة قوات النظام اقتحام القرية، وتسهيل عبور الفلاحين لأراضيهم الزراعية.

وعلق البرداوي على هذه الوعود بالقول “طبعا كلها إبر بنج”.

وحوصرت قرية إفرة منتصف العام الماضي تقريباً، وتعرضت للقصف العنيف من قبل قوات النظام وميليشيا حزب الله اللبناني، ثم سيطر عليها النظام خلال الحملة العسكرية على قرى الوادي بدايات العام الحالي.

وأشار البرداوي إلى أن نسبة الدمار في القرية تبلغ 60 في المائة، وقبل سيطرة النظام عليها كانت القرية خالية من السكان ولا يوجد فيها إلا المقاتلون.