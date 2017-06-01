بينهم ضباط… مصرع 8 عناصر لقوات النظام وميليشياته في درعا

ميسرة الزعبي: كلنا شركاء

أعلنت غرفة عمليات (البنيان المرصوص) صباح اليوم السبت (10 حزيران/يونيو)، مصرع 8 عناصر لقوات النظام، وذلك خلال المواجهات في درعا البلد.

وأفادت غرفة العمليات من خلال حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه للمرة الثانية خلال أسبوع، تُحاول قوات النظام مدعومة بميليشيات الحرس الثوري الإيراني وميليشيات حزب الله الإرهابي التقدم إلى خط النار شرق مخيم درعا.

وأشارت إلى مصرع 8 عناصر من قوات النظام، بينهم 3 ضباط وعنصر من ميليشيا حزب الله اللبناني وآخر من ميليشيا الحشد الشعبي العراقي، دون أن تحدد زمن مقتلهم، وهم:

1_الملازم عمار علي أسعد/طرطوس

2_الملازم حسام مرهج أمد/عين الكروم

3_الملازم يزن صالح سلطان/حمص جب الجراح

4_الشبيح فراس ظاهر جبار

5_احمدعمران العمران/ريف حماة

6_الشبيح محمد علي

7_القيادي الشيعي فلاج الجبوري/العراق

8_حسن ماجد/حزب الله

وقال ناشطون إن قوات النظام استهدفت اليوم أحياء درعا المحررة (طريق السد – مخيم درعا) بـ 68 صاروخ أرض ـ أرض نوع “فيل”، كما استهدف الطيران المروحي بلدتي الغارية الغربية والغارية الشرقية بالبراميل المتفجّرة.

وقضى ثلاثة نازحين من محافظة حمص، هم أب وطفليه، في بلدة نصيب بريف درعا، جراء قصف صاروخي استهدف البلدة صباح اليوم، والضحايا هم:

1- خالد علي رمضان

2- الطفل سليمان خالد رمضان

3- الطفلة حنين خالد رمضان.