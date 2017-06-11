تقرير: فلسطينيو سوريا والطريق إلى أوروبا… رحلة الألم والأمل

فؤاد الصافي: كلنا شركاء

أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، تقريراً توثيقياً حمل عنوان (فلسطينيو سوريا والطريق إلى أوروبا رحلة الألم والأمل).

يتناول التقرير هجرة اللاجئين الفلسطينيين القسرية من سوريا إلى دول أوروبا والأسباب التي دفعت بهم لسلوك هذا الطريق، سواء المباشرة كالأعمال الحربية في سوريا أو القانونية وغياب الحضن العربي والإسلامي للاجئين الفلسطينيين من سوريا.

كما يقدم التقرير شرحاً وافياً للطرق التي سلكها اللاجئون للوصول إلى أوروبا والموقف الرسمي والشعبي الأوروبي من تدفق المهاجرين، وما اعترى ذلك الطريق من عثرات ومخاطر تراوحت بين الموت والضياع والاعتقال.

ويوضح البحث توزع اللاجئين على الدول الأوروبية والإحصائيات الصادرة عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والتي بلغت قرابة 80 ألفاً مع نهاية عام 2016، والأوضاع القانونية و المعيشية للاجئين والحراك الأهلي لفلسطينيي سوريا في أوروبا وبعض صور النجاح التي أحرزها اللاجئون هناك على المستوى الثقافي والرياضي والعلمي.

وخصص التقرير محوراً خاصاً للفواجع والكوارث التي حلت بفلسطينيي سوريا على طريق الهجرة، كما تناول قضية الضحايا الفلسطينيين على طريق الهجرة.

وبحسب التقرير فإن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا وثّقت خلال الفترة الممتدة بين يوليو- تموز 2012 وأبريل- نيسان 2017 قضاء 96 لاجئاً فلسطينياً نتيجة محاولات الوصول إلى أوروبا أو تعرضهم لحوادث قاتلة في مناطق لجوئهم الجديد منذ بدء الأحداث الدامية في سوريا.

ويعتبر هذا التقرير حصيلة عمل ميداني ورصد يومي لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين السوريين قام بها فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا.

http://actionpal.org.uk/ar/reports/special/journeyofpainhope.pdf