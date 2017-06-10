تركيا: الحكم بمؤبدين لقاتل الصحفي السوري (ناجي الجرف)

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أصدرت محكمة تركية أمس الجمعة 10 حزيران/يونيو، قراراً بالسجن المؤبد مرتين ضد قاتل الناشط والصحفي السوري “ناجي الجرف”.

وأفادت صحيفة (ديلي صباح) التركية بأن الحكم صدر عن محكمة في غازي عنتاب ضد المدعو “يوسف حمد الشفريحي” بالسجن المؤبد مرة لمحاولته قلب النظام الدستوري بانتمائه لتنظيم “داعش” والثانية بتهمة القتل.

وتم إطلاق سراح ثلاثة متهمين آخرين لعدم كفاية الأدلة، هم (فرج الحسين، وعلي شركس، ورياض مطر).

وكان ناجي الجرف (37 عاماً) قُتل وضح النهار في غازي عينتاب أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، برصاص مهاجمين استخدموا كاتماً للصوت خارج مبنى يضم مقراً لإعلام الثوري.

كما عمل الجرف، ابن مدينة السلمية شرق حماة، رئيساً لتحرير مجلة “حنطة” التي ترصد وفق موقعها الإلكترونية، “المشاهدات اليومية في حياة المواطن السوري”، كما عمل مع مجموعة “الرقة تذبح بصمت”، التي تنشط سراً منذ أبريل/نيسان 2014 في الرقة، المعقل الأبرز لتنظيم “داعش” في سوريا.

وتتولى المجموعة توثيق انتهاكات التنظيم الذي لم يتوانى عن تتبع منتقديه داخل الأراضي التركية.