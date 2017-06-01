عشرات اللاجئين السوريين في لبنان يعودون إلى القلمون الغربي

وليد الأشقر: كلنا شركاء

قالت وسائل إعلامٍ مواليةٍ اليوم السبت (10 حزيران/يونيو)، إن عشرات اللاجئين السوريين في لبنان عادوا إلى القلمون الغربي.

وأفادت صفحة “دمشق الآن” الموالية، بوصول 50 عائلة إلى منطقة عسال الورد في القلمون الغربي، قادمين من بلدة عرسال اللبنانية، عبر طريق (عقبة الجرد – وادي الرعيان)، وأشارت إلى أنه سيكون في استقبالهم لجنة المصالحة حين دخولهم إلى البلدة.

وتوقع موقع قناة “الجديد” اللبنانية عودة “500 عائلة إلى بلدة عسال الورد، نزحوا إلى الأراضي اللبنانية، بعد إجراء المصالحات في القلمون وريف دمشق ومغادرة المسلحين باتجاه إدلب”.

وكانت قد أعلنت قوات النظام وميليشيا حزب الله اللبناني، يوم السبت 6 أيار/مايو الماضي، سيطرتها على كامل القلمون الغربي على الحدود اللبنانية، ووصله بمنطقة الزبداني بريف دمشق الغربي، “بعد أن تمكنت تلك القوات الموجودة في جرود الطفيل وبلدتي سبنا والدرة بالتواصل الفيزيائي مع القوات الموجودة بمناطق عامود بلودان و الزبداني وسرغايا، بعدما قامت بمسح وتمشيط للتلال والجرود الواصلة بين هاتين المنطقتين والتي أصبحت خالية تماماً من المسلحين بعد خروج آخر دفعات لهم من سبنا والدرة”.

وأكد الإعلام الحربي المركزي التابع لميليشيا حزب الله حينها أن “الحدود السورية-اللبنانية باتت آمنة بخط ممتد من جهة طريق دمشق الدولي الزبداني شمالاً إلى سرغايا ودرة والطفيل، وصولاً إلى جرود فليطة بمسافة حوالي 113 كم”.