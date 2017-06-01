مصرع القائد العسكري لحملة قوات النظام على مدينة درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

لقي القائد العسكري لحملة قوات النظام على مدينة درعا، وقائد عمليات قوات النظام في داريا والزبداني سابقا، العقيد “أحمد تاجو”، مصرعه اليوم السبت (10 حزيران/يونيو)، على أيدي كتائب الثوار في مدينة درعا.

وحاولت قوات النظام والميلشيات الموالية منذ ساعات الصباح الأولى اقتحام مخيم درعا للنازحين، بعد أسبوعٍ كاملٍ من التمهيد الناري بمختلف أنواع الأسلحة.

وقال الناشط أحمد المصري، إن مروحيات النظام استهدفت الأحياء المحررة من درعا البلد بـ 44 برميلاً متفجرا، كما استهدفت بلدة الغارية الغربية بأربع براميل متفجرة، ومنطقة غرز شرق درعا بأربع براميل متفجرة، بينما استهدف الطيران الروسي الأحياء المحررة بـ 19 غارة جوية.

وأضاف المصري في حديث لـ (كلنا شركاء)، أن قوات النظام لليوم الثامن على التوالي تحاول اقتحام أحياء درعا المحررة، وتعتمد على التمهيد الناري باستخدام صواريخ (الفيل)، حيث تم استهداف الأحياء المحررة من درعا البلد اليوم بأكثر من 80 صاروخ (فيل).

وأكد أن الاشتباكات اليوم أسفرت عن مقتل القائد العسكري لحملة قوات النظام على مدينة درعا، وهو العقيد في الفرقة الرابعة (أحمد تاجو)، مشيراً إلى أن الصفحات الموالية للنظام نعت القتيل في صفوفها العقيد (أحمد تاجو)، وذكرت أنه كان يقود قوات النظام في عملياتها في مدينتي داريا والزبداني.

وتابع بأن كتائب الثوار دمرت دبابة لقوات النظام في درعا البلد، واستهدفت صباح اليوم رتلاً لقوات النظام على طريق دمشق ـ درعا الدولي براجمات الصواريخ، موضحاً أنها المرة الثالثة خلال الأيام الماضية التي تستهدف بها كتائب الثوار تعزيزات لقوات النظام على الطريق الدولي الذي يشكل شريان الحياة لقوات النظام في مركز مدينة درعا.

وبدوره، قال الناشط هاني العمري لـ (كلنا شركاء)، إن خمسة من الثوار قتلوا اليوم خلال تصديهم لقوات النظام والميلشيات الموالية، وهم القائد الميداني لفرقة 18 آذار (فرحان الحمادي)، وكل من (محمد السلطي ـ مروان فالح ـ وائل حرفوش ـ فراس).

وأضاف بأن قوات النظام استهدفت بالمدفعية الثقيلة بلدات (نصيب ـ الغارية الغربية ـ الغارية الشرقية ـ أم المياذن ـ النعيمة) شرق درعا، ما أدى إلى مقتل ثلاثة نازحين من مدينة حمص، وهم (الطفلة حنين رمضان ـ الطفل سليمان رمضان ـ خالد رمضان).