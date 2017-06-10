الغوطة الشرقية: فعاليات تهدد بعصيانٍ مدنيٍّ لمواجهة الاقتتال الداخلي

عبادة الشامي: كلنا شركاء

طالبت فعاليات مدنية في الغوطة الشرقية على رأسها مسؤول كبير في الحكومة المؤقتة بوقف الاقتتال الداخلي بين الفصائل وإطلاق سراح المعتقلين مهددة بلجوئها إلى الشارع في حال تم رفض المطالب.

وقالت الفعاليات في بيان بثته اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي إنه بناء على اجتماع الفعاليات في الغوطة الشرقية تقرر دعوة الفصائل إلى وقف نزيف الدم والاستهزاء من خلال وقف إطلاق النار وجميع الأعمال القتالية بين الفصائل فوراً.

وطالب البيان بالإفراج عن المعتقلين من سجون الفصائل فورا ووقف الملاحقات والمداهمات والاعتقالات التعسفية إضافة لفتح جميع الطرق وإزالة الساتر وحرية التنقل بين بلدات الغوطة الشرقية.

كما دعا البيان إلى تجريم الاحتكام إلى السلاح وتشكيل لجنة قضائية تحكيمية للبحث في الحقوق.

وشدد البيان بالقول “نريد تطبيق البنود المذكورة حرصا على وحدة وسلامة الغوطة الشرقية”.

وفي ختام الاجتماع قال أحد المجتمعين للصحفيين في حال رفضت المطالب “سنلجأ إلى الشارع للضغط على الفصائل وتشكيل عصيان مدني”.

وشارك في الاجتماع المهندس أكرم طعمة نائب رئيس الحكومة المؤقتة إضافة للعديد من الفعاليات الأخرى.