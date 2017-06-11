هيثم المالح: المشهد العربي

هيثم المالح: كلنا شركاء
تشغل منطقة الوطن العربي مساحة تقدر بثلاثة عشر مليون كيلومتر مربع ، من المغرب وموريتانيا على المحيط الأطلسي ، إلى العراق والكويت على الخليج العربي، وهي من اهم المواقع الاستراتيجية في العالم وتمتلك اهم الممرات العالمية ، من جبل طارق الى قناة السويس الى مضيق باب المندب الى مضيق هرمز على الخليج العربي ، كما يقدر تعداد السكان بما يقارب أربعمائة مليو نا ، وتمتلك هذه المنطقة كافة الثروات الطبيعية من البترول والغاز والذهب ، وباقي انواع المعادن ، وتدين بالدِّين الاسلامي ، وتتكلم العربية ، وتتشارك التاريخ ، وتسعى لاهداف مشركة .
بين شعوب هذه المنطقة قرارات ومصاهرات ، وعلاقات وشيجة ، ومع ذلك أودّ ان استعرض جغرافية عالمنا العربي ، فمنذ سنوات بعيدة عقد المغرب العربي اجتماعات ، ومؤتمرات اتجه بها نحو إيجاد اتحاد لدوله ، واستبشرنا خيرا ، وقلنا لعلها تكون خطوة في اتجاه جمع الشمل ، ولكن ما لبثت الفتنة ان اطلت برأسها مع بزوغ مشكلة ( الصحراء) ، وتصارع الاشقاء عليها ثم كانت القطيعة بين المغرب والجزائر ، وأغلقت الحدود بين البلدين ، وساءت العلاقات وأظهرت جامعة الدول العربية عجزها عن إيجاد تسوية للخلاف بين الشقيقين ، وما لبثنا ان واجهتنا اضطرابات السودان ، وكان لبعض دول الجوار دورا بارزا في تاجيج الصراع الداخلي والذي نجم عنه انفصال الجنوب ولا يزال التهديد قائما بفصل ( غرب السودان ) منطقة دارفور ، ومن الجدير بالذكر هنا انه في إبان المعارك في الإقليم ، جري بني وبين السفير السوداني حديث طويل حول المسؤولية عن الاضطرابات ، وقد أبدى السفير الاستعداد لدعوتي مع مجموعة من النشطاءالى السودان للوقوف على الحالة عن كثب ، ولَم يتم ذلك ، الا انني سطرت كتابا لجامعة الدول العربية ، وكان أمينها العام السيد عمرو موسا طالبته بتشكيل مجموعة من الخبراء في حقوق الانسان للتوجه الى السودان لدراسة الحالة ووضع التقرير الموضوعي بعيدا عن التحيّز ، كما سطرت كتابا آخر الى الجمعية العربية لحقوق الانسان بنفس المعني ، وقد أثنت الجمعية على اقتراحي ولكن لم ينفذ شيء ، وقعت اضطرابات في الصومال وكذلك أظهرت جامعة الدول العربية عجزا عن إنهاء الحرب الأهلية والتي لا تزال اثارها حتى الان.
منذ سنوات شكلت دول الخليج تعاونا بينها تحت اسم ( منظمة التعاون الخليجي ) وكذلك هللنا وقلنا لعله خير ، ومضت سنوات طوال عجز فيها هذا التكتل ان يشكل اتحادا لدوله ، أو ان يضم دولا اخرى في المنطقة من خارجه ، وبقي مجلس التعاون يتعثر ، فلم يرفع الحدود بين أقطاره ولَم يتخذ عملة واحدة ، ولَم يشكل خارجية واحدة وبقي المجلس غير فاعل على المستوى الإقليمي والدولي .
منذ سنوات قريبة وقع خلاف بين دول التعاون تخوفنا ان تتفاقم فيه الأزمة الى قطيعة ( كما نحن شطار فيها عادة ) ولكن تم تطويق الأزمة وعادت الأمور الى مجاريها والحمد لله .
مع بدء الرئيس الامريكي ترامب زيارته الى المملكة العربية السعودية ، تفاءلنا ( بحذر شديد) ان تكون الزيارة تشكل دعما لدول الخليج بقيادة السعودية من اجل لجم الثور الإيراني الهائج في المنطقة العربية ، وقلنا لعل هذا الرئيس يتفهم خطورة الإنفلاش لنظام الملالي الفاشي في المنطقة العربية ، ولعلي أستطيع ان أقارن ترانب بجورج بوش الابن من حيث السلوك السياسي لكليهما ، والتوحش في معالجة القضايا العالمية ، وبرغم وضوح الرؤية للرئيسين لجهة العنف في السياسة ، الا اننا ظللنا نضع التفاؤل مكان التشاؤم .
ولكن في الحقيقة كان هناك انهيار في علاقات دول مجلس التعاون الخليجي ، ووصل حدا غير مسبوق فلم يقف عند حد القطيعة السياسية ، وإنما تعداها الى القطيعة الاجتماعية والاقتصادية ، بل والحصار ، ودخل على الخط تناول الاتهام لجماعة الاخوان المسلمين وحماس ، بتهمة الاٍرهاب ، ثم الصاق تهمة المساعدة على الاٍرهاب بإحدى دول الخليج .
في الواقع لقد استوقفني ذلك ، فأنا اولا لا انتمي لأي تنظيم سياسي ، لا في سورية ولا خارجها ، الا انني بحكم عمري ( ٨٦) عاما عاصرت الأوضاع السياسية في سورية ، وكان استاذي في كلية الحقوق ، الدكتور مصطفى السباعي ، مراقبا عاما للإخوان المسلمين ، وخلفه اخي وصديقي الاستاذ عصام العطار ، ومن مرافقتي للحركات السياسية في سورية ، لا أستطيع ان اقبل بإلصاق تهمة الاٍرهاب بالاخوان المسلمين ، ولكن لي رأي آخر ، يتلخص بان العالم الغربي لا يحبذ وصول ( الإسلاميين ) لقيادة الدول ، ويفضل عليم آخرين ومن هنا فإن الهجوم على الاخوان ( في رايي) هدفه الأبعد هو التيار الاسلامي العابر للحدود ، لان هكذا تنظيم يدعو للوحدة وتكون من اساسيات عمله لا ينسجم مع تطلعات ومصالح الغرب ، ومن هنا فالاخوان هم ( الشماعة) والهدف الأبعد هو التيار الاسلامي العريض. ، هذا التيار الذي يشكل خطرا على المدى البعيد على كيان ( صهيون) في فلسطين ، ومع هذا الهرج والمرج والصياح بين الإخوة المتخالفين ، أين مصير ثورة الشعب السوري ؟
ما هي انعكاسات هذا الاحتراب بين الاشقاء ، كم سيقدم ذلك من مساعدة للمالي قم ، في مسعاهم للتغيير الديموغرافي في سورية ، وكم يشكل ذلك من خطر على المنطقة العربية برمتها؟
هذه كلها أسئلة أضعها امام دول مجلس التعاون الخليجي للإجابة عليها، وأدعو الله القدير ان يسدد خطانا لما فيه الخير والصلاح
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