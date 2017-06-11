سرايا الوعد في حماة… ميليشيا تشبيحية بمميزاتٍ فريدةٍ تتبع الفيلق الخامس

خالد عبد الرحمن: كلنا شركاء

أعلنت قيادة الفيلق الخامس عن تشكيل أحدث الميليشيات التشبيحية في مدينة السلمية شرق حماة تحت مسمى كتيبة “سرايا الوعد” لتنضم إلى اللواء الثاني في الفيلق الذي ترعاه القوات الروسية بشكل مباشر.

وجاء في أمر تكليف بتاريخ 28 مايو/أيار حصلت “كلنا شركاء” على نسخة منه أنه “يكلف السيد صخر عقاب أبو حبلة باستقطاب عناصر مقاتلة من كافة المحافظات السورية لصالح كتيبة سرايا الوعد العاملة ضمن الفيلق الخامس لواء ثاني بإشراف الأصدقاء الروس “.

وقال سالم الخالد عضو اتحاد ثوار سلمية لكلنا شركاء أنه تم تكليف المدعو صخر أبو حبلة بإغراء الناس لتجنيدهم لصالح الفيلق الخامس بمميزات فريدةٍ أقلها الراتب الثابت وقدره 200 دولار، بالإضافة إلى مكافآت ومهمات، وسيحقق التطوع للموظفين المدنيين بنفس الراتب والمكافآت ويزيد عليها احتفاظ الموظف براتبه من حكومة النظام وكأنه على رأس عمله.

وأضاف السالم أن “الهدف وضع أكبر عدد من الشباب وحتى من مناطق أخرى ضمن فيلق النظام، وروج للفكرة بعد مجزرة قرية عقارب الصافي الأخيرة، ونجح في ذلك وخاصة أن اهالي السلمية يعانون من وضع مادي وخدمي سيء”.

وأضاف أن صخر أبو حلبة هو شخصية ذات سمعة سيئة قبل الثورة، فهو عبارة عن سائق تكسي ومعظم عمله قبل الثورة كان في الملاهي الليلية ومع بداية الثورة وبعد ان تطوع في اللجان الشعبية والتحق بدورة خاصة للتدريب في إيران كانت مدتها ستة أشهر، بعدها عاد إلى المدينة.

ومع مطلع عام 2013 بدأ صخر بتجنيد الشبان دون عمر العشرين عام لصالح الميلشيات الإيرانية تحت مسمى “الزرازير” ليلتحقوا بعدها باللواء 47 التابع لقوات النظام في حماة، والقسم الأكبر منهم متواجد الآن شمال مدينة سلمية في منطقة الشيخ هلال، ويخضع بشكل مباشر للقيادة الإيرانية.

وأردف السالم أن اعلان تشكيل كتيبة سرايا الوعد ترافق مع حملة من ميليشيا الدفاع الوطني والأمن العسكري ضد إحدى الميليشيات التابعة للشبيح محمود عفيفة في قرية خنيفس غرب السلمية، وحدثت اشتباكات اعتبرها دليلاً أن النظام سيضع كل التشكيلات والميليشيات تحت أمر الفيلق الخامس، ودليل على سطوة القوات الروسية على جميع التشكيلات والميليشيات المساندة للنظام على الأرض.

وكانت اشتباكات وصفت بالعنيفة اندلعت بين قوات النظام متمثلة بالجيش والأمن العسكري وميليشيات من الدفاع الوطني التي يقودها “محمود عفيفة” في قرية “خنيفس” الواقعة على طريق (حماة – السلمية) مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى من الطرفين.