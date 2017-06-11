سيف الإسلام القذافي حرًا طليقا

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أفادت مصادر “سكاي نيوز عربية” في ليبيا، بأن سيف الإسلام القذافي جرى إطلاق سراحه من قبل كتيبة ” أبو بكر الصديق” التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي.
وغادر نجل الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، مدينة الزنتان غربي طرابلس، الجمعة، إلى مكان غير معلوم داخل ليبيا.
وذكر بيان للكتيبة، أن هذه الخطوة جاءت استجابة لمطالبات وزارة العدل في الحكومة الليبية المؤقتة التابعة للبرلمان الليبي وقانون العفو العام القاضي بالإفراج عن كل من لم يثبت تورطهم في جرائم بحق الليبيين والذي أقره البرلمان الليبي.
جديرٌ بالذكر، أن نجل القذافي كان قد أطلق سراحه داخل مدينة الزنتان قبل عام، لكنه ظل بعدم مغادرتها بعد إسقاط التهم عنه من قبل محكمة الزنتان.
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