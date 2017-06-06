طائرات النظام تلقي شرائح إلكترونية على جبهات درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

نشرت غرفة عمليات (رص الصفوف) أمس السبت 11 حزيران/يونيو، صوراً لشرائح إلكترونية ألقتها طائرات النظام على خطوط الجبهات مع كتائب الثوار في بلدة النعيمة شرق درعا.

وقال الناشط أحمد المصري، إن الشرائح التي يتم إلقاؤها من قبل طيران النظام هي عبارة عن أجهزة استشعار للغلاف الجوي، والموجات الراديوية لأغراض البحوث والتطبيقات العسكرية والأرصاد الجوية.

وأضاف المصري في حديث لـ (كلنا شركاء)، بأن ضباطاً مختصين قالوا إن هذه الشرائح تلقى كي تحدد الأهداف للطائرات المسيرة، والتي بدأت تظهر مؤخراً في الجنوب السوري، وهي في المعظم طائرات إيرانية.

وفي سياق متصل، استهدفت مروحيات النظام والطائرات الروسية أمس المناطق المحررة من درعا بـ 105 براميل متفجرة غارة جوية.

وقال الناشط هاني العمري لـ (كلنا شركاء)، إن مروحيات النظام استهدفت أمس الأحياء المحررة من درعا البلد بـ 78 برميلاً متفجرا، بالإضافة لاستهداف الطيران الروسي لتلك الأحياء بـ 19 غارة جوية، وتزامن القصف الجوي مع محاولات قوات النظام للسيطرة على مخيم درعا، وسط غطاء مدفعي كثيف، حيث استهدفت قوات النظام الأحياء المحررة من درعا بأكثر من 100 صاروخ (فيل).

وأضاف بأن قوات النظام لم تتمكن من تحقيق أي تقدم، وأن قائد عمليات قوات النظام العقيد في الفرقة الرابعة (أحمد تاجو) لقى مصرعه خلال محاولات قوات النظام والميليشيات الموالية التقدم داخل مخيم درعا.