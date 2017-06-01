قوات النظام تقترب من حقل (آرك) للغاز شرق حمص

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أعلنت قوات النظام وميليشياته أمس السبت 10 حزيران/يونيو، سيطرتها على عدة تلال مشرفة على حقل (آرك) للغاز شمال شرق مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي، عقب انسحاب تنظيم “داعش” منها.

ونقلت إذاعة “شام إف إم” الموالية عن مصدر عسكري في قوات النظام قوله إن وحدات من قوات النظام تواصل عملياتها القتالية شمال شرق مدينة تدمر، حيث سيطرت أمس على عدد من التلال والمواقع المشرفة على حقل (آرك) للغاز، ووصلت إلى مسافة ٤ كم من الحقل، وكبدت مسلحي تنظيم “داعش” خسائر في الأفراد والعتاد، بحسب المصدر.

وأشارت تنسيقية مدينة تدمر من خلال حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى استمرار الاشتباكات قرب محمية التليلة ومفرق (أرك)، حيث تستمر محاولات قوات النظام وميليشياته للسيطرة على المنطقتين منذ عدة أيام.

ويعتبر حقل (أرك) استراتيجياً كونه من أهم حقول الغاز في المنطقة، باعتباره حلقة مهمة على طريق مدينة السخنة شرق حمص، والتي تبعد عنه حوالي 25 كيلومتراً باتجاه الشمال الشرقي.

وكانت قد أعلنت قوات النظام قبل يومين سيطرتها على منطقة العباسية ومنطقة حمامات زنوبيا الأثرية، جنوب شرق مدينة تدمر، بعد اشتباكات مع تنظيم “داعش”.