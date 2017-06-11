قرارٌ بإغلاق مؤسسات التعليم الشرعي غير المحدثة من قبل وزارة الأوقاف

فؤاد الصافي: كلنا شركاء

أصدرت حكومة النظام قراراً بإغلاق كافة مؤسسات التعليم الشرعي للمرحلة ما قبل الجامعية غير المحدثة من قبل وزارة الأوقاف، وألزم المدارس الشرعية المرخصة بتدريس مناهج التعليم الشرعي “المتطورة”.

وأفادت صحيفة “تشرين” الموالية في عددها الصادر أمس، بأن القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء في حكومة النظام، المهندس عماد خميس، تضمن عدة مواضيع أخرى، منها التزام المدارس الشرعية المحدثة أو المرخصة أصولاً بتدريس مناهج التعليم الشرعي المتطورة المعتمدة من وزارة الأوقاف، إلى جانب مناهج التعليم العام المعتمدة من وزارة التربية، وذلك بدءاً من العام الدراسي 2017-2018، وتغلق كل مدرسة شرعية لا تلتزم بالخطة الدراسية الصادرة عن وزارة الأوقاف وبموافقة وزارة التربية.

كما تضمنت أحكام القرار تسوية أوضاع الطلاب المقبولين والمسجلين في المدارس الشرعية المخالفة لأحكام هذا القرار بنقلهم إلى المدارس الشرعية التابعة لوزارة الأوقاف والمدارس العامة التابعة لوزارة التربية حسب أوضاعهم، ووقف أحكام قرارات و تعليمات القيد والقبول والأنظمة النافذة.

وينص القرار على منع إحداث شعب تدريسية خاصة من قبل أي من فروع جامعة بلاد الشام خارج المقر الرئيس للجامعة في مدينة دمشق، وإغلاق أي شعبة تدريسية محدثة مسبقاً بشكل مخالف.