(غضب الفرات) تسيطر على ثالث حيٍّ من الرقة

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت الميليشيات الكردية المشاركة في حملة (غضب الفرات)، صباح اليوم الأحد (11 حزيران/يونيو)، سيطرتها على حي الرومانية غربي مدينة الرقة، بعد دخولها الحي أمس، عقب اشتباكات عنيفة مع تنظيم “داعش”.

وأفادت وكالة “هاوار” المقربة من الميليشيات الكردية بأن ميليشيات سوريا الديمقراطية سيطرت صباح اليوم على حي الرومانية، بعد سيطرتها على حي المشلب شرقي المدينة والسباهية غربها، في اليوم السادس من معركة السيطرة على الرقة.

وأشار المصدر إلى أنه خلال الاشتباكات التي شهدها الحي مساء أمس، قتل أحد أمراء “داعش” الملقب “أبو خطاب التونسي”، بالإضافة إلى مقتل 11 عنصراً آخرين، وقعت جثث 7 منهم في أيدي ميليشيات سوريا الديمقراطية.

وأفاد ناشطو حملة “الرقة تذبح بصمت” بأن طيران التحالف استهدف أحياء المدينة الخاضعة لسيطرة تنظيم “داعش” بالعديد من الغارات الجوية، كما أطلق أكثر من 10 صواريخ من قاعدة الجلبية باتجاه مدينة الرقة، ما أسفر عن مقتل 33 مدنياً على الأقل، وإصابة عشرات آخرين بجروح.

كما استهدفت طائرة بدون طيارة سيارة بصاروخ في الجهة الغربية من مدينة الرقة، دون ورود أنباء عن حجم الأضرار.