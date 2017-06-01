مقتل شقيقين فلسطينيين من عناصر (لواء القدس) في تدمر

رشا دالاتي: كلنا شركاء

قضى شقيقان فلسطينيان من مرتبات ميليشيا (لواء القدس) الذي يقاتل إلى جانب قوات النظام، وذلك خلال المواجهات مع تنظيم “داعش” في تدمر شرق حمص.

وأفادت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، من خلال موقعها الرسمي، بأن الشقيقان الفلسطينيان “أحمد منصور” و”فايز منصور”، قتلا في 23 أيار/مايو الماضي، خلال المواجهات التي يشارك فيها (لواء القدس) إلى جانب قوات النظام ضد تنظيم “داعش” في تدمر، وأشارت إلى أن القتيلان من أبناء مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين في حلب.

وأضاف المصدر بأن مئات اللاجئين الفلسطينيين قضوا وأصيبوا خلال مشاركتهم القتال بين أطراف الصراع في سوريا، ووثقت مجموعة العمل (879) ضحايا من اللاجئين الفلسطينيين قضوا منذ بدء أحداث الحرب في سورية.

وتشارك ميليشيا (لواء القدس) مع العديد من الميليشيات الموالية، قوات النظام في معاركها شرق حمص، وقد أحرزت تقدماً كبيراً على حساب تنظيم “داعش” خلال الفترة الأخيرة، كان آخره أمس حيث أعلنت قوات النظام وميليشياته سيطرتها على عدة تلال مشرفة على حقل (آرك) للغاز شمال شرق مدينة تدمر، عقب انسحاب تنظيم “داعش” منها.