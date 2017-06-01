مصرع قائد (الدفاع الوطني) في صافيتا على يد أبناء قريته

رشا دالاتي: كلنا شركاء

لقي قائد ميليشيا الدفاع الوطني في منطقة صافيتا التابعة لمحافظة طرطوس مصرعه، على يد أحد أبناء قريته، بعد شجار مسلح.

ونعت صفحات موالية قائد ميليشيا الدفاع الوطني في صافيتا المدعو “غياث عباس ديوب”، وأشارت نعوة نشرتها تلك الصفحات إلى أن “ديوب” لقي حتفه صباح يوم الجمعة 9 حزيران/يونيو، عن عمر يناهز (42 عاما)، وأن تشييعه تم في مقبرة قرية البارقية في وقت لاحق من ذات اليوم.

وأشار ناشطون إلى أن “ديوب” اعتدى على أحد أبناء قريته بالضرب أثناء حفلٍ أقامه يوم الجمعة الماضي في قرية البارقية، دعا إليه كبار الشبيحة في المنطقة والمخابرات.

وأضافوا بأن المعتدى عليه فرّ بعد ذلك، ومن ثم نشب شجار في الحفل تطور إلى اشتباك بالأسلحة الفردية، ليقوم بعدها أحد سكان القرية بإطلاق النار على “ديوب”، ويرديه قتيلاً.

وشارك “غياث ديوب”، أحد أشهر قادة ميليشيا الدفاع الوطني في الساحل، في العديد من المعارك إلى جانب قوات النظام.