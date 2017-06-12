سميرة المسالمة.. رمضان المنفى و(الدولة المتوحشة)

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في هذا الشهر الفضيل تبدو الكاتبة والروائية السورية سميرة المسالمة مسكونة بهموم الوطن وذهنية الفساد والاستبداد التي نخرته على مدى عقود وتسعى لفهم أعمق لميكانيزمات الحكم التي أوصلت بلدها إلى الهاوية.

وهكذا اختارت مؤلفة رواية “نفق الذل” أن يكون على مائدتها الرمضانية كتاب “سورية الدولة المتوحشة” الذي يرصد فيه المستعرب الفرنسي ميشيل سورا بنية الدولة وحقيقتها الطائفية وتداخلاته بآلية الحكم ودوائر الولاء في بنية الدولة المتوحشة.

وفي هذه الحلقة من السلسلة الحوارية الخاصة برمضان الكريم، تقول المسالمة -التي قادتها دروب المنفى إلى فيينا بعد إسطنبول- إن الأحداث الدامية في سوريا “تفرض علينا سلوكيات تخالف حياتنا الاعتيادية، حتى في اختياراتنا الثقافية التي نسكن إليها”. وفي ما يلي نص الحوار:

إلى أي حد تتأثر عاداتكم القرائية بحلول رمضان وطقوسه الخاصة؟ وما حجم البعدين الروحي والتراثي في ما ستقرؤونه خلال هذا الشهر؟

ربما يكون الواقع صادماً للبعض الذي يتعامل مع توجهاتنا السياسية كأنها تدير حياتنا الروحية والدينية، فأنا المرأة التي تنادي بعلمانية الدولة السورية، وأنا ذات المرأة التي ترى أن ممارسة الطقوس الدينية حق من حقوق المواطنين.

وهذا لا يتناقض إطلاقا مع توقي دائماً لاستعادة ذكرياتنا البيتية القديمة في ممارسة هذا الركن الإسلامي بكل تفاصيله، من صيام وقيام العبادات والإكثار من تلاوة القرآن، والعودة في كل مرة للتبحر في أحكام الدين الإسلامي، الذي أفضل أن أنهل منه من منبعه الأساسي وهو كتاب الله القرآن الكريم، والبحث في الأحداث التاريخية التي رافقت تطور مفهوم الدولة بعد الإسلام، ومدى تفاعل هذا المفهوم مع مفهوم السلطة والتسلط، الذي نعاني منه اليوم باسم الدين تارة، وباسم أمن الوطن تارة أخرى وأخرى.