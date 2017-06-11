(تحرير الشام) تنسحب من معرة النعمان وتعتقل قيادياً في (الحر) من كنصفرة

زيد المحمود: كلنا شركاء

بدأت هيئة تحرير الشام اليوم الأحد (11 حزيران/يونيو) بالانسحاب من مدينة معرة النعمان، عقب الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة خلال الأيام الماضية، والتي سقط فيها قتلى وجرحى في صفوف العسكريين والمدنيين.

وأفاد مجلس الشورى في مدينة معرة النعمان، من خلال صفحته في “فيسبوك”، بأن اجتماعاً تم أمس السبت، ضم مجلس الشورى في معرة النعمان ووجهاء المدينة وهيئة تحرير الشام، وتم خلاله الاتفاق على سحب كافة عناصر الهيئة من المدينة وفوراً، وعدم تكرار اقتحام معرة النعمان مهما كانت الأسباب.

كما نص الاتفاق على عدم وجود أي مقرات داخل المدينة لأي فصيل كان، وعدم وجود أي مظاهر مسلحة داخل المدينة.

وأكدت صفحة “المعرة اليوم” انسحاب هيئة تحرير الشام من الحواجز والنقاط التي اتخذتها في مدينة معرة النعمان خلال الأحداث الأخيرة.

اعتقال قيادي في (الحر)

واعتقلت هيئة تحرير الشام اليوم الأحد، القيادي السابق في الجيش الحر، نضال حاج علي، من منزله في قرية كنصفرة في جبل الزاوية بريف إدلب.

ويعتبر “حاج علي” من القادة البارزين في جبل الزاوية، وأحد المؤسسين لتجمع ألوية الحق التابع لتجمع أحفاد الرسول سابقا، في حين لم توضح (تحرير الشام) أسباب اعتقاله بعد.

جثث مجهولة

وقال ناشطون إنه تم العثور على سيارة ملغّمة وبداخلها جثتين لمقاتلين من حركة أحرار الشام هما (أبو فيصل إشارة وكامل الشيحاوي) قرب متحف مدينة معرة النعمان، تبدو عليهما علامات التعذيب.

كما عثر الأهالي على جثث ثلاثة أشخاص، رجلان وامرأة، على أطراف مدينة معرة مصرين شمال إدلب.