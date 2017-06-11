الأردن تعلن مقتل 5 أشخاصٍ حاولوا التسلل من سوريا عبر (التنف)

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أعلنت قوات حرس الحدود الأردنية اليوم الأحد (11 حزيران/يونيو)، مقتل خمسة أشخاص، والقبض على اثنين آخرين، خلال محاولتهم التسلل إلى الأردن من سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، قوله إن قوات حرس الحدود تعاملت خلال الـ72 ساعة الماضية مع تسع سيارات حاولت الاقتراب من الحد الأردني عن طريق معبر التنف باتجاه الأراضي الأردنية.

وأضاف أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك والرماية عليها، حيث تراجعت السيارات باتجاه الأراضي السورية.

وأشار المصدر إلى أنه بعد وقت قليل من الحادثة، عادت إحدى السيارات نوع (بيك أب) ودراجتان باتجاه الأراضي الأردنية، وتم تطبيق قواعد الاشتباك، مضيفاً أنه نتج عنها قتل خمسة أشخاص وتدمير السيارة والدراجتين، وتعطيل سيارة أخرى قدمت لإنقاذ المصابين والقتلى.

كما أحبطت قوات حرس الحدود محاولة تسلل شخصين لاجتياز الحدود من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية، وتم القبض عليهما وإحالتهما إلى الجهات المعنية.