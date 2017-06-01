إصابة مروحيتين لقوات النظام في سماء ريف درعا الشرقي

إياس العمر: كلنا شركاء

تمكنت كتائب الثوار في ريف درعا الشرقي اليوم الأحد (11 حزيران/يونيو)، من إصابة مروحيتين للنظام، أثناء إلقائها للبراميل المتفجرة على مدن وبلدات المنطقة.

وقال القيادي في كتائب الثوار أحمد الزعبي، إن المضادات الأرضية التابعة لكتائب الثوار من عيار 23 مم و14.5 مم، أصابت مروحيتين لقوات النظام عصر اليوم في سماء ريف درعا الشرقي.

وأضاف الزعبي في تصريح لـ (كلنا شركاء)، أن المروحيتين هبطتا بشكل اضطراري في مطار (الثعلة) العسكري غرب السويداء، وقد شوهدت النيران وهي تخرج من المطار عقب هبوط المروحيتين.

وأشار إلى أن مروحيات النظام استهدفت اليوم الأحياء المحررة من درعا البلد بـ 40 برميلاً متفجراً و12 لغماً بحريا، إضافة لاستهدافها بلدة الغارية الغربية شرق درعا بأربعة براميل متفجرة، وبلدة المزيريب غرب درعا بأربعة براميل أخرى.

وأكد الزعبي أن محاولات قوات النظام لاقتحام مخيم درعا والأحياء المحررة من درعا البلد توقفت اليوم، بعد مقتل قائد عمليات قوات النظام في درعا العقيد (أحمد تاجو)، خلال الاشتباكات مع كتائب الثوار، مع ستة من عناصر قوات النظام، وهم (الملازم علي المحمد ـ باسل العبد الله ـ وسيم الطبل ـ رمضان خليل ـ عصام إبراهيم ـ محمد الوني).