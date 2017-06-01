سامو زين: أبي قُتل في سوريا بجرعات الكيماوي عمداً

صفوان أحمد: كلنا شركاء

اتهم المطرب والممثل السوري “سامو زين”، مجموعة من جيران والده بقتل والده عمداً بجرعات كيماوية، والنصب عليه وسرقه ممتلكاته.

وقال “زين” في لقاء على قناة “دريم” المصرية، في برنامج “العاشرة مساءً” أمس السبت 10 حزيران: “بعد أن أجرينا تقارير طبية لأبي، تبين أنه لم يتوفى بشكل طبيعي، بل توفي عن طريق جرعات كيماوية غير مناسبة كان يُقتل بها، وأختي أيضاً كانت تعاني من نفس المرض (السرطان)، ولكنني تداركتها، ولو أخذت جرعة ثانية كانت ماتت في نفس الوقت”.

وأضاف بأنه جاء بشقيقته (23 عاما) إلى مصر وأجرى لها التحاليل ليكمل لها جرعات الكيماوي التي كانت تأخذها في سوريا، ليفاجئه الطبيب ويخبره بأن شقيقته ليست مصابة بأي مرض، وأن الجرعات التي تأخذها تقتلها.

وأردف بأنه جاء بأوراق علاج والده وتحاليله معه من سوريا، وعرضها على الطبيب في مصر، مشيراً إلى أن الطبيب أخبره أن هذه التقارير ليست صحيحة وهي غير مختومة وغير طبيعية.

وتابع “أخذت الأوراق وذهبت إلى سوريا وقدمت بلاغاً كاملاً للجهات المختصة، وقدمت فيها أسماء كثير من الناس، اتهمتهم بهذا الكلام (قتل والده)، منهم من جيراني الذين كان أبي يعطف عليهم، أحدهم هرب إلى ألمانيا”.

وأشار إلى أنه لم يحصل على نتيجة بعد التحقيقات التي أجرتها “الجهات المختصة”، ما اضطره إلى مناشدة بشار الأسد رأس النظام.

وأكد أنه سيستمر في متابعة الموضوع حتى يصل للحقيقة، مشيراً إلى أنه لن يكتفي بأقل من الإعدام للمتورطين في حال ثبت قتله، لأنهم سرقوا ممتلكات والده من أراضي ومنازل ومال، عن طريق تزوير الأوراق.

وكان المطرب “زين” قد وجه نداء استغاثه إلى بشار الأسد، طالب فيه بالتحقيق بخصوص مقتل والده والنصب عليه وسرقه ممتلكاته، مشيراً إلى أنه “قدمت جميع المستندات للأشخاص المسؤولين في سوريا لذلك ولم أجد أي رد أو حتى مساعده بخصوص ذلك”.

ز