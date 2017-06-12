أوكرانيا تحتفل بإسقاط التأشيرة الأوروبية عن مواطنيها

الرئيس الأوكراني يحتفل بالمناسبة بتدشين بوابة رمزية على الحدود مع سلوفاكيا

كلنا شركاء: علي جورا- الأناضول

احتفلت أوكرانيا، اليوم الأحد، بمناسبة بدء تفعيل دخول مواطنيها إلى دول منطقة “شنغن” الأوروبية، دون شرط الحصول على تأشيرة.

ودشن الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، بوابة “رمزية” على حدود بلاده مع سلوفاكيا، تشير إلى خلو الحدود من الحاجة إلى تأشيرة عبور.

وجرت مراسم الاحتفال في منطقة “زاكارباتيا” الحدودية (غرب)، بمشاركة الرئيس السلوفاكي، أندريه كيسكا، وعدد من مسؤولي البلدين.

وفي كلمة له خلال حفل الافتتاح، وصف بوروشينكو اللحظة بـ”التاريخية”.

واعتبر أنّ “الجدار الورقي”، الذي كان يفصل بين أوكرانيا وأوروبا، قد أزيل.

يُذكر أنّ الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا وقعا، منتصف مايو/أيار الماضي، اتفاقية إلغاء تأشيرة دخول المواطنيين الأوكرانيين لدول منطقة “شنغن”، التي تضم 26 دولة، هي 22 عضوا في الاتحاد الأوروبي، و4 دول أوروبية خارجه، هي سويسرا وأيسلندا والنرويج وليختنشتاين.

وحضر مراسم التوقيع، مع الرئيس الأوكراني، كل من رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تيجاني،و رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات، بصفته الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي.