حكايات السوريين في ذكرى رحيل الديكتاتور

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أحيا السوريون على طريقتهم، ذكرى رحيل الديكتاتور السوري الأكبر حافظ الأسد، والد الرئيس السوري الحالي، بشار الأسد، قبل 17 عاماً من اليوم. ونشر السوريون على وسائل التواصل ذكرياتهم عن ذلك اليوم، وقصّوا لحظات الفرح التي عاشها السوريون سراً لرحيل الدكتاتور والخوف والترقب الذي اعتراهم مما هو قادم.

وكتب حسام “في مثل هذا اليوم من سبعة عشر عاما لم يتغير في سورية إلا الاسم الأول من الرئيس”.

في مثل هذا اليوم من سبعة عشر عام لم يتغير في سوريا إلا الاسم الأول من الرئيس #يلعن_روحك_ياحافظ Posted by ‎حسام الدين فاعل‎ on Saturday, June 10, 2017

وكتب حسن “في مثل هذا اليوم غاب القائد والمربي، غاب الملهم الأكبر الذي ألهم قاداتنا الاستبداد والظلم الذي علمنا الفساد والرشوة والمحسوبية”.

في مثل هذا اليوم غاب القائد والمربي غاب الملهم الأكبر الذي ألهم قاداتنا الإستبداد والظلم الذي علمنا الفساد والرشوة والمحسوبية #يلعن_روحك_ياحافظ Posted by ‎حسن العبود‎ on Saturday, June 10, 2017

واعتبر بسام “أنه في مثل هذا اليوم بدأ تكريس النظام الملكي في سورية برعاية المجتمع الدولي”.

في مثل هذا اليوم بدأ تكريس النظام الملكي في سوريا برعاية المجتمع الدولي Posted by Bassam Al-Kuwatli on Saturday, June 10, 2017

أما سليم العمر فكتب “في مثل هذا اليوم قبل 17 عاما ظهر على التلفاز مروان شيخو وقال مات القائد الكبير حافظ الأسد، كان عمري 14 عاما لم أدرك ما معنى ذلك إلا أنني أدركت عندما جعلونا، وكنا طلاباً صغارا، نمشي إلى القرداحة على أقدامنا ويجب علينا أن نبكي ونبكي. لم يبق مواطن في سورية إلا وجاء يحج ويبكي على قبر المقبور. ضجت الدنيا في اللاذقية، كان أهلنا يغلقون علينا الأبواب عند المغرب خشية رصاصات الحزن العلوية المنطلقة في أحياء الحمام وبسنادا والدعتور، فهم سكنوا في مناطق تعلو مناطقنا ارتفاعا يمكنهم مشاهدتنا من نوافذ فرع أمن الدولة والجوية، جميع الموظفين من القطاعات العامة والخاصة أطباء، معلمين، مهندسين، رجالاً ونساء ألبسوهم السواد، بعد 11 عاماً حاولنا أن ننزع هذا السواد من سورية، كل سورية حتى الآن، لم ننجح”.

أذكر جيدا ذلك اليوم الذي سمعنا فيه خبر موت الملعون حافظ الأسد، كنا صغارا أنا وإخوتي ولا نفقه في السياسة لكنا ركضنا إلى والدي لنزف له الخبر. — Noor Haddad (@Haddad_Noor) June 10, 2017

في مثل هذا اليوم قبل 17 عام ظهر على التلفاز مروان شيخو وقال ماات القائد الكبير حافظ الاسد …كان عمري 14 عاما لم ادرك م… Posted by ‎سليم العمر‎ on Saturday, June 10, 2017

واستذكر مصطفى “لما مات حافظ الأسد، أمي ضلت أسبوع لبينما اندفن وتبلورت القصص لاستلام بشار الحكم لتصدق إنو مات فعلاً. كان عندها شك مخابراتي مؤامرتي أنو هي خطة من النظام لاكتشاف المعارضين. وتترجانا وتهددنا بنفس الوقت أنو ما نجيب هل سيرة ولا نفتح الموضوع مع حدا من الأصدقاء أو المحيط. أمي عندها عقل شاكك مؤامرتي أكتر من ديكارت وقناة الدنيا”.

كان الرفيق المناضل حافظ الأسد قائداً إلى الأبد ، لكن هذا الأبد انتهى في مثل هذا اليوم قبل سبعة عشر عاماً .كنت مستلقياً… Posted by Hazar Shtat on Saturday, June 10, 2017

أما ايليان فكتبت “في مثل هذا اليوم عام 2000، خفت وماخفت، مازعلت ما فرحت، كان في حالة من التوهان والتشتت والبلادة، بس كان في يقين جواتي، انو ما مات.. الفنانين اللي كانوا على تواصل مع الوريث.. بشرونا وأكدوا لنا.. انو ما مات ولا رح يموت”.

ذكرى غالية … في مثل هذا اليوم الأغر عام 2000م ، والذي أدخل الفرح على كل المظلومين وما أكثرهم في سورية ، هلك الطاغية حافظ الأسد .. pic.twitter.com/swigrWAsz3 — مُحب للتاريخ #مكموخ (@drMkmo5) June 10, 2017