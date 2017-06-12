إسرائيل تكشف عن فيديو يوثق إحدى هجماتها بسوريا

كلنا شركاء: صالح النعامي- عربي21

عرض موقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، شريط فيديو يوثق قيام هيئة تحكم عسكرية تديرها الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بإطلاق صاروخ على أحد الأهداف في عمق إحدى المدن السورية شرق الحدود.

ويظهر الفيديو قيام هيئة التحكم بتحديد إحدى الغرف في مبنى متعدد الطوابق في حي مكتظ بالسكان في إحدى المدن السورية، وبعد ذلك يتم إطلاق قذيفة على الغرفة تحديدا؛ لإصابتها بشكل مباشر.

ونوه أمير بوحبوط، المعلق العسكري لـ “وللا”، بأن هيئة التحكم المسؤولة عن الهجوم الذي يوثقه الفيديو مسؤولة عن توجيه كل الهجمات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي على المناطق السورية المتاخمة للحدود.

وأشار بوحبوط إلى أن الهجوم الذي وثقه الفيديو تم في الثامن من فبراير الماضي، وذلك بناء على معلومات استخبارية حصلت عليها استخبارات قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي.

وحسب بوحبوط، فإن توثيق الهجوم في قلب إحدى المدن السورية “نتاج حرص الجيش على مراكمة قدرات ميدانية؛ لتمكينه من التعاطي مع التهديدات أولا بأول”، على حد وصفه.

ونقل بوحبوط عن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، غادي إيزنكوت، قوله إن التهديدات التي تفرضها “الساحة السورية تمتاز بدرجة عالية من الانسيابية والتحول، بحيث إن مناطق هادئة يمكن أن تتحول إلى مصدر تهديد مفاجئ، وجماعات كان يفترض أنها غير معنية بالمواجهة مع إسرائيل يمكن أن تغير رأيها في وقت قياسي”.

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