شبانٌ من السويداء يختطفون مساعداً في الأمن العسكري

ميلاد عيسى: كلنا شركاء

اختطف شبانٌ من بلدة القريا بريف السويداء المساعد أول في الأمن العسكري “أبو حيدرة” رئيس مفرزة حاجز الكوم، رداً على اعتقال الأجهزة الأمنية ناشطاً سياسياً من البلدة.

وذكر ناشطون في السويداء أن العملية التي وقعت السبت، جاءت رداً على الاعتقال التعسفي بحق الناشط “جبران مراد” من بلدة القريا، وذكرت شبكة أخبار السويداء أنه اعتقاله كان “ظلماً”، مشيرةً إلى أن وجهاء ووساطات تدخلت لحل القضية ومازال التفاوض جارياً اليوم الأحد.

من جانبها، أشارت شبكة السويداء 24 إلى أن الشاب “جبران” اعتقل عدة مرات من أجهزة المخابرات في السويداء خلال السنوات الماضية على خلفية آرائه السياسية، مؤكدةً أن السويداء شهدت عشرات الاعتقالات السياسية التعسفية خلال السنوات الفائتة، وطالت عشرات المواطنين، ووثق ناشطون مقتل أكثر من 30 شخصاً تحت التعذيب من أبناء المحافظة داخل أقبية المخابرات.

من جانبٍ آخر، يواصل الممرض “ميسر منير عزام” تلقيه العلاج في مستشفى السويداء الوطني جراء تعرضه لاعتداء باﻷسلحة الحادة قبل أسبوعين كادت أن تودي بحياته في مدينة السويداء بحسب الشبكة، التي قالت إن كلاً من “ماهر فوزي أبو أسعد” و”عامر فوزي أبو أسعد” اعتدوا على الممرض “ميسر” أثناء خروجه من مكان عمله في “المركز الصحي الثاني” بمدينة السويداء قبل نحو أسبوع لسبب مجهول، ولم تجد الدعوى التي رفعها ذوي الممرض على الشابين رغم أنهما لم يتواريا عن الأنظار بعد ارتكاب جريمتهما، ولم تحرك الأجهزة الأمنية ساكناً حيال القضية.

وفي سياق غياب الأمن في السويداء قالت شبكة أخبار السويداء إن الاتصال انقطع مع الشاب “مأمون الخطيب” من مدينة شهبا وهو يعمل سائق سرفيس على خط دمشق السويداء، حيث وجد السرفيس بالقرب من قرية لاهثة على الطريق ولا توجد اي معلومات عن اختفائه.