العثور على جثة شاب سوري في لبنان

وهيب اللوزي: كلنا شركاء

سحبت عناصر الصليب الأحمر اللبناني جثة شاب سوري عند شاطئ عكار. وأفاد مندوب الوكالة الوطنية للاعلام في عكار ميشال حلاق، ان عناصر الصليب الاحمر اللبناني، سحبوا الجثة التي عثر عليها بعد ظهر يوم أمس الأحد، من عرض البحر قبالة مسجد المعماري على شاطىء عكار، وتبين انها لشاب سوري يدعى سهيل علي غناوي (مواليد 1997″.

وتم نقل الجثة الى مستشفى الخير في المنية، حيث سيتم الكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي والأدلة الجنائية لتحديد سبب الوفاة.