حدث في جامعة دمشق… أكتب سؤالاً من عندك وأجب عنه

معتصم الطويل: كلنا شركاء

فوجئ طلاب قسم الهندسة الميكانيكية في جامعة دمشق بسؤالٍ ورد في امتحانات الفصل الثاني يطلب في مدرس المقرر الإجابة عن أي سؤالٍ يقترحه الطالب.

وتداول طلاب الكلية المعروفة باسم (كلية الهمك) صورةً للأسئلة التي ختمها الدكتور محمد معاذ الخياط بسؤالٍ من 10 درجاتٍ، اعتبره الطلاب أنه مجرّد هدية من المدرس.

وينص السؤال على “أجب عن سؤالٍ من المقرر، تمنيته ولم يأت، اكتبه وأجب عنه بشكلٍ صحيحٍ”.

وتباينت آراء طلاب الكلية على مواقع التواصل الاجتماعي بين مرحبٍ بالفكرة متمنيين أن يكررها جميع المدرسين في الجامعة، موجهين الشكر لمدرس المقرر.

في المقابل، اعتبرها بعض دليلاً على انحطاط التعليم الذي تعاني منه أعرق جامعات البلاد، فليس من المبرر أن يهدي مدرس لطلابه عشر درجاتٍ قد تجعله ينجح في المادة بمساعدة علامة العملي التي تباع بشكلٍ كبيرٍ في مخابر الكلية، وبالتالي يجتاز الطالب مادةً قد تكون من أهم المواد في حياته العملية دون أن يدرسها.

وأشار أحد الطلاب إلى أن الدكتور خياط يريد للجميع أن يجتازوا مادته على عكس كثيرٍ من مدرسي الكلية الذين يوردون أسئلةً تعجيزية بالنسبة لكثيرٍ من الطلاب، ويعيدون تقديم مواد بعض الأساتذة أكثر من خمس مرات.