توقيف 18 من عناصر (داعش) في إسطنبول قاتلوا في سوريا

في إطار حملات مستمرة تستهدف التنظيم

كلنا شركاء: سعيد عبد الرازق- الشرق الأوسط

ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على 18 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في سلسة حملات أمنية نفذت في مدينة إسطنبول أمس الأحد.

وقالت مصادر أمنية إن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول نفذت 19 حملة دهم متزامنة في 11 منطقة مختلفة في مدينة إسطنبول فجر أمس أسفرت عن ضبط 18 من عناصر «داعش» سبق لهم القتال ضمن صفوف التنظيم الإرهابي في سوريا، وكانوا يواصلون أنشطتهم لصالحه من إسطنبول. وأضافت المصادر أن قوات الأمن عثرت خلال تفتيش منازل الإرهابيين على كثير من الوثائق التنظيمية والرقمية، ومطبوعات تخص «داعش»، وبندقية و35 طلقة. وأشارت المصادر إلى أن قوات مكافحة الإرهاب ستواصل حملاتها ضد تنظيم داعش الإرهابي التي انطلقت منذ مطلع العام الحالي في أعقاب الهجوم الذي نفذه على نادي رينا الليلي في رأس السنة وأوقع 39 قتيلا و69 مصابا على يد الداعشي الأوزبكي عبد القادر مشاريبوف المكنى بـ«أبو محمد الخراساني» الذي قبض عليه في 16 يناير (كانون الثاني) الماضي. وأضافت المصادر إلى أن هذه الحملات أسفرت حتى الآن عن توقيف نحو 4 آلاف من عناصر التنظيم وخلاياه النائمة غالبيتهم من الأجانب. في الوقت نفسه، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن قوات الأمن تمكنت خلال الأشهر التسعة الماضية من القضاء على أكثر من ألف إرهابي.

وجدد صويلو خلال مشاركته في مأدبة إفطار بولاية موش جنوب شرقي البلاد الليلة قبل الماضية، تأكيده على مواصلة قوات بلاده مكافحة المنظمات الإرهابية داخل وخارج البلاد، والاستمرار في العمل على توفير أمن وسلامة حدود تركيا وردع خطر المنظمات الإرهابية.

من جانبه أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم عدم وجود دولة بمنأى عن الإرهاب، قائلاً: «بقدر ما تكون إسطنبول آمنة تكون لندن كذلك، وبقدر ما تكون أنقرة آمنة تكون باريس كذلك، وبقدر ما تكون بغداد آمنة تكون برلين كذلك».

ودعا يلدريم دول العالم إلى التخلي عن المواقف المترددة في مكافحة الإرهاب، قائلاً: «لا مكان للسلمية في مكافحة الإرهاب، فلا يوجد تنظيم إرهابي جيد وآخر سيئ».

ولفت إلى أن تركيا تمكنت من خلال عملية درع الفرات التي نفذتها في شمال سوريا من تحرير ألفين ومائتي كم مربع من شمال سوريا، وأسهمت بتوطين مائة ألف لاجئ سوري في تلك المنطقة بعد تحقيق الأمن والاستقرار فيها، ومنعت استهداف تنظيم داعش الإرهابي للأراضي التركية بالصواريخ.

في سياق متصل، تبدأ سلطات مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول استخدام أجهزة تصوير مقطعية اعتبارا من اليوم الاثنين بهدف تسهيل عملية الكشف عن المواد المتفجرة بمختلف أنواعها.

وقال مسؤولو المطار إن الهدف من هذه الخطوة هو زيادة مستوى التدابير الأمنية وتأمين الراحة للمسافرين من خلال الجهاز المنتج من قبل شركة «إل 3» الأميركية المتخصصة بأنظمة الأمن بأحدث التقنيات العالمية.

ومن المقرر أن يبدأ استخدام الجهاز بشكل متزامن في كل من مطارات شيفول بهولندا، وشانغي بسنغافورا، وجوهانسبرج بجنوب أفريقيا، فضلًا عن مطارات الولايات المتحدة.

ويستطيع الجهاز، مسح 500 حقيبة خلال الساعة الواحدة، ويسهم في تخفيف القيود المفروضة على السوائل والأجهزة الإلكترونية ضمن الحقائب.

وكان مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول تعرض لهجوم إرهابي ثلاثي نفذه تنظيم داعش الإرهابي في 28 يونيو (حزيران) 2106 استخدمت فيه متفجرات وأسلحة نارية وأسفر عن مقتل 41 شخصا وإصابة نحو 250.