مجهولون يقتلون عناصر من (داعش) في دير الزور

سعيد جودت: كلنا شركاء

لقي نحو 11 عنصراً من تنظيم “داعش” مصرعهم، بينهم شرعي للتنظيم، أمس الأحد 11 حزيران/يونيو، على يد مجهولين في منطقة الصالحية بريف دير الزور.

وأفادت صفحة “فرات بوست” على “فيسبوك”، بأن مجهولين نفذوا عملية نوعية أمس في منطقة الصالحية “نزلة الصالحية” في ريف البوكمال شرق دير الزور، أسفرت عن مقتل 11 عنصراً من تنظيم “داعش”.

كما أسفرت العملية عن مقتل المدعو “أبو مريم الشامي”، شرعي لدى التنظيم، ومسؤول الخدمات في مدينة الميادين، إضافة إلى إحراق سيارتين كانتا تقلان العناصر في منطقة الصالحية.

وقال “مراد الأحمد” مراسل (كلنا شركاء)، إن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها التي تستهدف عناصر “داعش” في دير الزور، مشيراً إلى أنه سبق هذه العملية قيام عدد من أبناء الشعيطات باستهداف عدد من عناصر التنظيم، وإحراق إطارات السيارات ليتمكنوا بعدها من الانسحاب.

وأشار إلى أن المشهد تكرر باستهداف ملثمين بقاذف (آر بي جي) لدورية “داعش” بالقرب من دوار غسان عبود وكذلك بالقرب من شركة الكهرباء في مدينة دير الزور.

وأكد هروب مسؤول المكتب الدعوي لدى تنظيم “داعش” المدعو “أبو المغيرة” من مناطق سيطرة التنظيم، كما أكدت صفحة “فرات بوست” انشقاق مجموعة من عناصر التنظيم مؤلفة من (12) عنصرا، أحدهم أمير أحد الحواجز الرئيسية في ريف دير الزور الغربي، ووصولهم إلى منطقة التنف في البادية السورية.