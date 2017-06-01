مقتل طفلٍ ثانٍ من ميليشيات (النمر) وعقيدٍ في قوات النظام شرق حلب

صفوان أحمد: كلنا شركاء

في حادثة هي الثانية من نوعها خلال أيام قليلة، نعت الميليشيات التابعة للعميد سهيل الحسن (النمر) طفلاً قتل في صفوفها خلال المواجهات مع تنظيم “داعش” في ريف حلب الشرقي.

وأفادت صفحات موالية، منها “كتائب الرحال بقيادة أسامة رحال رجال النمر”، و”بصمة شباب النزهة_حمص”، بأن الطفل “حيدر أحمد الخطيب”، ابن مدينة القصير، والبالغ من العمر (16 عاما)، والوحيد لأهله، قُتل أمس السبت 10 حزيران/يونيو، في ريف حلب، وتم تشييعه يوم الأحد في حي باب دريب في مدينة حمص.

وأشارت المصادر إلى أن الطفل “الخطيب” من سكان حي عكرمة كرم اللوز في مدينة حمص، وينتمي لمجموعات المخابرات الجوية/كتائب الرحال التي يقودها “أسامة رحال”، إحدى ميليشيات العميد سهيل الحسن (النمر).

وكانت قد شيعت مدينة السلمية يوم الجمعة الماضي، الطفل “عبدو حمدان” الذي لقي مصرعه في معارك ريف حلب الشرقي، خلال مشاركته القتال مع الميليشيات التابعة لـ (النمر) ضد تنظيم “داعش”.

ونعى موالو النظام في المدينة الطفل “حمدان” (16 عاماً) بصفة “الشهيد الشاب البطل”، مشيرين أنه من أبناء مدينة حماة ويقطن في السلمية حيث دُفن. وأرفقت شبكة أخبار السلمية صورةً للطفل الذي تبدو ملامحه الطفولية واضحةً وكذلك لم تُخفِ عمره الحقيقي.

وفي السياق، نعت مصادر إعلامٍ موالية العقيد في قوات النظام “باسم أحمد داوود”، والذي لقي مصرعه أمس الأحد، خلال المواجهات مع تنظيم “داعش” في ريف حلب الشرقي، وهو من أبناء قرية حمام القراحلة التابعة لجبلة.

كما قتل في المواجهات مع تنظيم “داعش” شرق حلب كلٌ من:

الملازم أول علي جودت، سليمان من قرية قرن حلية/جبلة

الرائد علاء أحمد حمود، من قرية عين الجوز/الشيخ بدر

محمود عقل علي، من قرية عين بشريتي/صافيتا.