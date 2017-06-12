(غضب الفرات) تقتحم حيّين جديدين في الرقة

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت الميليشيات الكردية المشاركة في عملية (غضب الفرات)، اليوم الإثنين (12 حزيران/يونيو)، دخولها حيين جديدين في مدينة الرقة، بعد سيطرتها على ثلاثة أحياء من المدينة خلال سبعة أيام من المعارك المستمرة لطرد تنظيم “داعش” من المدينة.

وأفادت وكالة “هاوار” المقربة من الميليشيات الكردية، بأن ميليشيات سوريا الديمقراطية (قسد) تقدمت مساء أمس في الجهتين الشرقية والغربية لمدينة الرقة رغم احتدام الاشتباكات، ودخل عناصرها صباح اليوم حي الصناعة شرقي المدينة وحي حطين غربيها.

ونقلت الوكالة عن قيادي في (قسد) قوله إن 23 عنصراً من “داعش” قتلوا على الأقل خلال الاشتباكات التي اندلعت، ووقعت جثث 16 منهم بأيدي عناصر (قسد)، إلى جانب استيلائهم على كمية من الأسلحة والذخيرة.

وكانت (قسد) قد أعلنت أمس سيطرتها على حي الرومانية غربي مدينة الرقة، بعد سيطرتها على حي المشلب شرقي المدينة والسباهية غربها، بمساندة طائرات التحالف الدولي التي استهدفت أمس الأحياء الشرقية للمدينة بالفوسفور الأبيض.

ضحايا مدنيون

وتعرضت المدينة لقصف مدفعي عنيف من قبل الميليشيات الكردية، أوقع ‏٥ قتلى وعدد من الجرحى في صفوف المدنيين، ووثق ناشطو حملة “الرقة تذبح بصمت” مقتل “ابن محمود الحلاق” و”ابن الهرم”، جراء سقوط عدة قذائف على خريجة السوافي أمس، إضافة إلى مقتل “محمود جبلي” وعائلته و”خالد الشبلي” وعائلته جراء القصف على منطقة جامع النور منذ يومين.

وقضى مدنيان إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم “داعش” في بلدة المنصورة غرب الرقة منذ عدّة أيام، وهما (عبد الرحمن عزيز الحميدة (11عاما)، وأحمد عبدوني النايف)، كما قتل “أمير السلوم” وعائلته جراء انفجار لغم من مخلفات “داعش” في مزرعة ربيعة.