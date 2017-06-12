(سليماني) يقود الميليشيات الإيرانية في معارك البادية السورية

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قالت وسائل إعلامٍ إيرانيةٍ اليوم الإثنين (12 حزيران/يونيو)، إن ميليشيا (لواء فاطميون) الأفغانية، وصلت برفقة قوات نظام بشار الأسد إلى الحدود العراقية السورية، بقيادة قائد ميليشيا (فيلق القدس) الإيرانية “قاسم سليماني”.

وأفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية بأن ميليشيا (لواء فاطميون) الأفغانية بدأت تحركها باتجاه الحدود العراقية السورية، وذلك مواصلة لعملياتها التي بدأها الشهر الماضي برفقة قوات النظام والميليشيات الأخرى.

وأضافت بأن (لواء فاطميون) والميليشيات الإيرانية الأخرى وصلت منذ يومين إلى الحدود العراقية السورية، “محطمين بذلك الخطوط الأمريكية التي كانت تحاول فرضها عبر الغارات الجوية”، على حد تعبيرها.

وأشارت أن سوريا والعراق أكثر من 600 كيلومتر كحدود مشتركة، كان يسيطر تنظيم “داعش” قبل بدء عمليات تحرير الموصل على أكثر من400 كيلومتر منها، والتي تعتبر برمتها منطقة صحراوية.

ونشرت الوكالة صوراً لـ “سليماني” برفقة عناصر ميليشيا (لواء فاطميون).